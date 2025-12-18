Frontendutvecklare till Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-12-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du utveckla digitala lösningar som bidrar till en hållbar skogsförvaltning och gör skillnad för både skogsägare och naturintresserade?
Hos oss får du arbeta med modern teknik, engagerade kollegor och med Sveriges skog i fokus.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsens IT-enhet driver många spännande projekt och vi behöver nu förstärka ett utvecklingsteam med en erfaren frontendutvecklare.
Skogsstyrelsen skapar nytta bland annat genom att använda tekniker inom AI som bildanalys och machine learning men även genom att skapa användarvänliga tjänster för skogsägare, skogsföretag och de som bara vill ut för att njuta av naturen. Detta görs genom att tillgängliggöra de stora mängder av information om skogen som vi har på ett enkelt sätt till både skogssektorn och andra tjänsteutvecklare. Satellitbilder, kartor och underlag för dessa är områden där vi ligger i framkant.
Digitaliseringen i skogssektorn öppnar nya möjligheter för att skapa ännu mer nytta och innovativa tjänster för bevarande och hållbart nyttjande av Sveriges viktigaste råvara - skogen.
IT-enheten
Enheten består av cirka 45 kollegor fördelade på driftteam, supportteam, utvecklingsteam samt resurskonsulter. Huvuddelen av enheten finns på huvudkontoret i Jönköping, men vi servar även cirka 80 lokala kontor runt om i landet med utveckling, förvaltning, drift och support.
Vi arbetar agilt i nära samarbete med verksamheten, drift och support. Hos oss får du en omväxlande och vänlig arbetsplats med stora möjligheter till utveckling inom ditt område.
Vi erbjuder dig
Att bli en del av ett härligt gäng på IT-enheten och få vara med att skapa värde till skogsägare, skogsföretag och naturintresserade i vårt avlånga land. Fina förmåner som bland annat möjlighet till distansarbete, ersättning för inköp av egen kontorsutrustning, förtroendearbetstid, friskvårdsbidrag och ersättning för offentligt finansierad hälso- och sjukvård. En arbetsplats där du kan utvecklas och växa, både inom tekniken och personligt.
Om rollen
Som frontendutvecklare hos oss blir du en del av team som utvecklar IT-stöd med fokus på bästa värde för kund och verksamhet. Vi arbetar i Microsoft- och ESRI-miljö och utvecklar systemstöd för både interna och externa användare.
Du kommer bland annat att arbeta med vårt handläggarsystem Navet, där ärenden som avverkningsanmälningar, lagärenden, rådgivning, områdesskydd och skogliga stöd hanteras.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av minst två års heltidsarbete med Angular och känner dig trygg i rollen som frontendutvecklare.
Du har ett helhetstänk och van vid att arbeta strukturerat och realisera lösningar med en förvaltningsbar arkitektur.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du också har:
- erfarenhet av GIS-utveckling, särskilt med ArcGIS Maps SDK for JavaScript,
- kunskap om karttjänster, ArcGIS Server och ArcGIS Pro,
- erfarenhet av Angular version 10 eller senare.
Dina egenskaper
Du är en lagspelare som tror att teamets samlade förmåga skapar bäst resultat. För att lyckas i rollen behöver du samarbeta nära beställare, produktägare, teamet och övrig organisation. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper som:
- god samarbets- och kommunikationsförmåga
- initiativkraft
- intresse för att utveckla både teknik och verksamhet
- intresse för att aktivt arbeta för en förvaltningsbar arkitektur
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Anställningsvillkor
Vi ser helst att du utgår från Jönköping, men vi är öppna för att diskutera placering på någon av våra andra kontorsorter, vilket i så fall innebär tjänsteresor till Jönköping. Kontaktuppgifter för detta jobb
Mer information lämnas av gruppchef Anna Rydén eller IT-chef Malin Wilsson. Fackliga företrädare är för SACO Rebecca Hunt och för ST Rickard Åman. Samtliga nås via vårt växelnummer 010-172 10 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-25 via länken nedan!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Jobbnummer
9653101