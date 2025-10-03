Frivårdsinspektör med inriktning programledning till Gävle
2025-10-03
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården Gävle ligger i centrala Gävle och dess upptagningsområde är kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken. Kontoret leds av två kriminalvårdsinspektörer och är indelade i tre olika team samt en programgrupp och två administratörer. Kontoret har genomfört en ombyggnation till mer öppen kontorsmiljö och nya trevliga lokaler står klara sen hösten 2024.
Läs mer om frivården Gävles verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/frivardskontor/gavle/
Vi söker nu en frivårdsinspektör med inriktning program till Frivården i Gävle.
Arbetsuppgifter
Som programledare ingår du i ett team som arbetar med klienter inom frivård.
Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori och vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relationsvåld. Uppdraget utförs av ett mycket engagerat team med särskild programledarkompetens och det är till denna grupp vi nu söker en ny medarbetare.
I tjänsten som programledare ingår förutom att leda program också administrativa arbetsuppgifter. Vidare förväntas du att genomföra den programledarutbildning samt aktuella program som ingår i uppdraget. Du kommer att utföra ditt uppdrag i frivårdens lokaler. Viktigt är att engagerat arbeta för ett gott samarbete såväl med andra programledare som med annan personal inom frivården.
Du kommer också att tjänstgöra i Frivårdens Kontroll och Beredskap (FKB). Det innebär till exempel att du gör planerade och oplanerade besök i hemmet vid ungdomsövervakning, besök på arbetsplatser vid samhällstjänst samt kontroller av nykterhet av klienter med fotboja i hemmet. Dessa kontroller kan komma att utföras under kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn och kontrollerad i krävande situationer. Eftersom du arbetar i team och med program kräver det god samarbetsförmåga. I ditt arbete är du noggrann och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ska ha ett flexibelt förhållningssätt och du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter utifrån verksamhetens behov. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet eftersom samarbetsförmåga, engagemang och förhållningssätt är avgörande för att lyckas och trivas i rollen.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom, kriminolog eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kriminalvårdens Programledarutbildning (i relativ närtid och relevant)
• Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.
• Klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och/eller inom socialt arbete, i närtid.
• God erfarenhet av arbete med beprövade behandlingsmetoder, med inriktning mot KBT.
• Relevanta språkkunskaper
• Utbildning inom pedagogik
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställnings kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
