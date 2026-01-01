Fritidspedagog till fritidshem
Fårö Förskola/Fritids Ekonomisk Fören / Pedagogjobb / Gotland Visa alla pedagogjobb i Gotland
2026-01-01
Fårö Förskola och Fritids söker en fritidspedagog till en tjänst på 20%. Vi söker dig som är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/fritidspedagog. Som person ser vi att du är flexibel, öppen, noggrann, har god samarbetsförmåga och är en god vuxen förebild. Du är lugn och uppmärksam i ditt bemötande, samt har en god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Du ska kunna ha förmågan att anpassa arbetet utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, ansvar och personliga egenskaper. Du kan kommunicera väl på svenska såväl skriftligt som muntligt.
Du kommer att arbeta i barngrupp där du tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten med barnen i fokus. Tillsammans med övriga i arbetsgruppen arbetar du med att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Fårö förskola och fritids har sedan 2010 drivits som ett föräldrakooperativ. Verksamheten är sen start belägen i en del av Fårös västra gamla skola. Den pedagogiska verksamheten drivs av rektor tillsammans med de anställda pedagogerna. Förskolans huvudman är en styrelse som består av föräldrar från medlemsfamiljerna.
Både förskolan och fritidsverksamheten arbetar med större åldersblandade grupper och mindre grupper där de möter barnen efter deras intressen och behov. Den pedagogiska dagliga verksamheten utspelar sig både i ute och inne miljö och utgår från verksamheternas styrdokument samt barnens intressen. Vi serverar hemlagad mat från eget kök på förskolan.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Vi rekryterar utifrån verksamhetens behov och hanterar alla ansökningar löpande.
Vänligen skicka ditt CV och personliga brev till styrelsens mejl: styrelsen@faroforskolafritids.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: styrelsen@faroforskolafritids.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fårö Förskola/Fritids Ekonomisk Fören
Fårö Svens 1116 (visa karta
)
624 66 FÅRÖ Arbetsplats
Fårö Förskola/Fritids Ek Fören Jobbnummer
9666853