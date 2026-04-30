Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Falkenbergsskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Kalmar
2026-04-30
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola och erbjuder föräldrar, barn och elever fritidshem, förskoleklass och grundskola år 1-9. Falkenbergsskolan har idag 600 elever och 65 medarbetare. Förutom att vi omsätter läroplanen fullt ut så väljer vi att särskilt lyfta följande fokusområden i våra verksamheter:
• En skola för alla
• Kunskap
• Idrott, hälsa och välbefinnande
• Entreprenörskap och omvärldskunskap
Vår ambition är att förberedda våra barn och elever på bästa sätt när det gäller måluppfyllelse och god hälsa för kommande studier, arbetslivet och livet. Vi månar om varandra och sätter det relationsskapande arbetet i centrum.
Välkommen till Falkenbergsskolan!
Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som har ett kreativt synsätt och vill vara med och utveckla vårt fritidshem. Tillsammans med övriga fritidspedagoger ansvarar du för planering och genomförande av undervisning på vårt fritidshem och i skolans övriga verksamhet. Du bidrar till att skapa en tillåtande kultur och god pedagogisk miljö tillsammans med elever och andra pedagoger. Hos oss möter du engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i ämnet idrott.
Du är förtrogen med, och har kunskap om, styrdokumenten och förmågan att omsätta det i den praktiska verksamheten. Har du erfarenhet av arbete som fritidspedagog och/eller lärare ser vi det som meriterande.
Du jobbar för att skapa förtroende, tilltro och tillit hos eleverna, samt har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och har en förmåga att leda och motivera elever utifrån deras olika förutsättningar. Vidare tar du stort ansvar för att skapa goda relationer till elever, kollegor och föräldrar. I ditt arbete ser du möjligheter, nya lösningar och bidrar till utveckling.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fanny Andersson fanny.andersson@skolakalmar.se
9884104