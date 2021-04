Fritidspedagog - Munkedals Kommun - Förskollärarjobb i Munkedal

Prenumerera på nya jobb hos Munkedals Kommun

Munkedals Kommun / Förskollärarjobb / Munkedal2021-04-14Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna då är du varmt välkommen till oss!Munkedals kommun ligger perfekt mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till E6:an. Kommunen har ca 10 600 invånare och inom kommunens organisation arbetar runt 1000 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter.Barn och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola, samt kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning.Munkedalsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem.Skolan är belägen i centrala Munkedal. På skolan arbetar engagerade och kunniga pedagoger utifrån tanken att alla elever är allas ansvar.Tanken är att alla elever ska få utveckla sin fulla potential men att vägen mot målet kan se olika ut för var och en. Vi arbetar därför utifrån tesen att rättvist inte alltid behöver betyda att alla gör lika.För att nå goda resultat både som elev och arbetstagare ser vi trygghet, trivsel och känslan av att vara med och påverka som centrala ledord i allt vi gör och vi arbetar ständigt för att bli bättre inom dessa områden.Vi ser elevernas vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner i vårt arbete med eleverna.2021-04-14Som fritidspedagog på Munkedalsskolan är du tillsammans med övriga pedagoger en av de ansvariga för något av våra fyra fritidshem. I detta uppdrag ingår att planera, organisera, följa upp och utvärdera fritidsverksamheten utifrån läroplanens intentioner. Under året har fritids systematiska kvalitetsarbete tagit fart och vi ser gärna att du har stort intresse av att fortsätta att systematiskt utveckla fritidsverksamheten tillsammans med våra duktiga fritidspedagoger.Under elevernas skoldag är du knuten till skolverksamheten där du tillsammans med lärare som undervisar i skolan planerar och genomför undervisningen för en grupp elever.Vi söker dig som brinner för att arbeta och utveckla fritidsverksamheten. Du skall vara utbildad fritidspedagog och ha arbetat på fritidshem. En merit är om du varit med och drivit systematiskt kvalitetsarbete.Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet.Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och möta alla elever utifrån deras behov.Reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas.Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.Intervjuer kommer att ske löpande.MedflyttarserviceInnebär ditt nya jobb en flytt för dig och din partner? Vi hjälper medflyttande till nytt jobb i ny livsmiljö. Servicen handlar främst om att stötta din partner i att hitta ett jobb i närområdet. Men det kan även handla om andra frågor som är viktiga i samband med en flytt, som till exempel barnomsorg, boende eller tips på föreningar och nätverk. För att få veta mer, kontakta gärna agneta@medflyttarservice.se 072-733 13 43 eller gå in på www.medflyttarservice.se Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystemet!Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Munkedals kommun5689706