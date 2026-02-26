Fritidsledare Ungdomsenheten 50 % Sollefteå, 2 tjänster
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Ungdomsenheten behöver två fritidsledare som kan jobba i vår fritidsgårdsverksamhet, främst i Sollefteå där vi har nya lokaler.
Nu söker vi två engagerade personer som vill vara med och bidra inom Sollefteås Kulturavdelning, är du den vi söker?Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vi söker två personer till Sollefteå kommun som kan jobba inom Fritidsgårdsverksamheten i främst Sollefteå.
Arbetet är i huvudsak förlagd på kvällstid och som fritidsledare arbetar du för att skapa en meningsfull, trygg och rolig fritid för ungdomar.
Du är en viktig vuxen förebild som bidrar till gemenskap, delaktighet och inkludering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och har lätt i mötet med andra och har lätt att lära. Du har ett stort eget driv och en brinnande glöd för ungdomar.
Du är ansvarsfull, trygg och har en god förmåga att skapa kontakt och bygga förtroendefulla relationer.
För att trivas i denna roll har du en god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och du finner en glädje i att samarbeta med andra och värderar goda relationer till dina kollegor högt.
Du uppskattar och har en god förmåga att skapa aktiviteter som präglas av glädje och lust för våra ungdomar.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet av arbete med ungdomar i fritidsgård, skola eller föreningsliv.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
