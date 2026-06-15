Arbetsmiljöspecialist Drift
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2026-06-15
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som Arbetsmiljöspecialist Drift är du tillsammans med dina kollegor Samhalls sakkunniga experter inom arbetsmiljö. Du kommer att utgöra ett viktigt stöd för verksamheten i vardagen men också vara delaktig i utvecklandet av övergripande arbetssätt och förbättringsarbete.
Rollen innebär många olika interna kontaktytor såsom samverkan med chefer i den operativa verksamheten, HR, skyddsombud samt andra stödfunktioner. Genom att göra kontinuerliga arbetsplatsbesök kommer du stödja verksamheter i arbetet med utredningar, kontroller, myndighetsbesök och riskbedömningar. Vidare kommer du arbeta med utbildning och stödja i förebyggande arbete i led att bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med verksamheten.
Du och dina specialistkollegor inom arbetsmiljö är en del av vår centrala driftsstab och rapporterar till chefen för Process & Arbetssätt i den Operativa driftstaben. Till den här rollen söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor inom service- och tjänstesektorn.
Ditt bidrag till Samhall är att du skapar förutsättningar för våra medarbetare att kunna lita på sin förmåga i en trygg och säker arbetsmiljö för att kunna ta steget in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Vi erbjuder dig
Du blir del i ett stort företag med verksamheter över hela landet. Här får du ett nationellt nätverk samtidigt som du stöttar verksamheten lokalt. Du samarbetar också med olika stödfunktioner både lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där arbetsmiljön är en mycket viktig del.
Vår verksamhet finns geografiskt spridd över hela landet och rollen innebär en hel del resor.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Relevant utbildning inom arbetsmiljöområdet
Flerårig erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och riskbedömningar
Erfarenhet av att verka i operativ drift, gärna från service- och tjänsteområdet
Öppenhet och förmåga att skapa kontakter och goda relationer
Ett coachande, stödjande och lärande sätt
B-körkort
Som person trivs du i en roll med stort eget ansvar och du har lätt för att samarbeta men känner dig också bekväm i att självständigt driva arbetsmiljöarbetet framåt. Du är analytisk, strukturerad, uthållig och lösningsfokuserad. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är kommunikativ och mycket duktig på att förmedla budskap och information anpassade efter målgrupp.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Anställningsform: Tillsvidare 6 månaders provanställning
Placeringsort: Lämpligt är Stockholm, resor inom Sverige förekommer
Tillträde: from september enl överenskommelse
Sista dag att ansöka är 9 augusti
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen intill. Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
För frågor kring tjänsten: Rekryterande chef Inger Stockhaus, inger.stockhaus@samhall.se
, ansvarig rekryterare Jenny Östgren, jenny.ostgren@samhall.se
. Under juli och fram till sista ansökningsdatum kommer vi att endast läsa mail sporadiskt.
Fackliga kontaktpersoner: Siwerth Ahlm Unionen, Asim Zilic SACO, Linda Hinderyd, Ledarna nås via vår växel 08-553 411 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901633-2054498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
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121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9964913