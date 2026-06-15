ServisPersonal till Vingården i Fjärås!
RA-JO Winery & Cars AB / Servitörsjobb / Kungsbacka Visa alla servitörsjobb i Kungsbacka
2026-06-15
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Jobba i Matsalen med oss på vår härliga "Diner" & Café på Vingården i Fjärås!
Vi söker: en Servitris eller Servitör med restaurangerfarenhet, som gärna tar lite extra ansvar för helheten i matsalen!
Vi söker en fast Tillsvidaretjänst på 80-100% efter överenskommelse, med start 1:a September 2026. Det finns möjlighet att arbeta extra under Juli & Augusti och eventuellt påbörja tjänsten tidigare!
Vilka är vi?
Vi är den nystartade, familjedrivna, folkliga, vingården där svenskt 60-tal krockar med amerikansk landsbygd. I härlig lantmiljö utanför Fjärås hittar du detta trevliga utflyktsmål för hela familjen!
I vårt Cáfe, Restaurang & Bar erbjuder vi härbakat, egen mjukglass & från grunden lagad mat på bygdens råvaror i charmig retrokostym. Här samsas Mormors kakrecept med SmashBurgare, HantverksPizza och massor av annat gott från både vår halländska mattradition och den amerikanska DinerKulturen. Här kan du avnjuta Lokalpoducerad Dryck, Vin från våra vän-gårdar ute i Europa, och inom en snar framtid även vårt egenproducerade Vin!
Njut av kvällsolen på vår magiska uteservering med utsikt över vinfälten och känn hur du förflyttas utomlands!
Utanför Vineriet kan du kika på Rolands läckra bilar och barnen kan leka av sig!
Vi har också en liten mini-gårdsbutik och vi håller i konferanser, bröllop, temakvällar, provningar och andra bokningar även utanför ordinarie öppettider. Vi är en året-runt-öppen verksamhet!
Vem är du?
Du brinner för gästens upplevelse och att jobba som ett team tillsammans med dina medarebetare i kök och matsal för detta gemensamma mål! Du har ett öga för att hålla snyggt och fräscht, få gästen att känna sig sedd, medarbetare att trivas och tycker om att ha många bollar i luften!
Att ha erfarenhet av bokningsystem och kassasystem för restaurang är meriterande. Du svarar gärna i telefon och på mail när så behövs och representerar oss också utåt på så vis.
Du är ansvarstagande och genuin, men är heller inte rädd att hugga i med disk och städ där det behövs!
Du arbetar ihop med din närmaste chef, vår övergripande Food- & Beverage Manager, som är både Sommelier & Kökschef men också har hand om personalansvar, schema, meny, kassasytem osv. Du stöttar henne i vissa ansvarsuppgifter, framförallt när det kommer till matsalen, organisera bokningar och kommunicera med gäster och personal. Du behöver därför inte själv vara Sommelier eller ha massor av mat- & dryckeskunskap från start utan kan få stöd och utbildning i detta efter hand.
Du har dock intresse för den goda upplevelsen: mat- & dryck, framförallt tycker du att det är roligt att lära om det vi serverar och att prata med gäster om våra lokala råvaror etc. Utbildning och tidigare erfarenhet är givetvis meriterande men det viktigaste är du som person och din härliga inställning och arbetsglädje!
Du har en social fallenhet för att möta människor i alla åldrar och kategorier, på deras nivå; från att hänvisa den vinintresserade rätt till att möta såväl fikande pensionärer som lekande barnfamiljer!
Du tycker också att det känns som en rolig grej att jobba utifrån vårt tema: Svensk Retrostil möter Amerikansk Diner!
Du trivs med att jobba kvällar och helger (då våra huvudsakliga öppettider är torsdag- söndag inledningsvis. [Torsdag & Fredag 16-sent, Lördag 11-sent (ett tidigt och ett sent pass som kan växelverka på schema) samt söndag dagtid 11-18].
Till nästa år förväntas utökning till alla veckans dagar under högsäsong och arbetstiderna kan då bli mer varierande.
Du har körkort och tillgång till bil, alternativt bor du i närheten, eller har på annat sätt lätt att ta dig till och från Vingården.
Du är minst 20 år gammal och känner dig trygg med att stundvis vara ensam serveringsansvarig på plats.
Det är ett extra plus om du också tycker att det är roligt att hjälpa till med enklare uppgifter inom kallkök och bakning, men absolut inget måste! Eller om du kanske har erfarenhet från bar och/eller café!
Ansökan:
Via Mail till milly@rajowinery.com
märk mailet: Servispersonal
Berätta lite om dig som person, vad du tror att du kan bidra med hos oss och varför du tror att du skulle trivas just här! Bifoga gärna CV & ev referenser!
Vid Frågor:
I första hand via sms till Milly på 0733 76 52 05, så återkommer jag så snart jag har möjlighet! Där kan vi också avtala tid att ringas!
Det går självklart också bra att maila!
Hoppas att du vill vara en del av vår unika destination! Vi ser fram emot att höra från DIG så att vi kan prata vidare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: milly@rajowinery.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ServisPersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA-JO Winery & Cars AB
(org.nr 559424-8121)
Limmanäsvägen 99 (visa karta
)
439 74 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Övergripande RestaurangChef
Milly Magnusson Javenius milly@rajowinery.com 0733765205 Jobbnummer
9964911