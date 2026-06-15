Senior Fullstackutvecklare till Enginio!
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Vill du vara med och bygga nästa generations plattform för kundaktivering? Har du ett starkt tekniskt driv, erfarenhet av både frontend- och backendutveckling och lockas av möjligheten att påverka både produkt, teknik och affär? Enginios söker nu en Senior Fullstackutvecklare som vill spela en nyckelroll i utvecklingen av bolagets egen plattform. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Enginios är ett Göteborgsbaserat techbolag som utvecklar en innovativ plattform för kundaktivering, lojalitetsprogram, cashback-lösningar, kampanjer och konsumentengagemang. Plattformen används av globala varumärken i över 20 länder och hjälper företag att skapa starkare relationer med sina kunder genom datadrivna och automatiserade aktiveringar. Med en produkt som redan används internationellt och en tydlig ambition att fortsätta expandera globalt, står Enginios inför en spännande fas där teknik, innovation och skalbarhet står i centrum.
Som Senior Fullstackutvecklare kommer du att spela en central roll i den fortsatta utvecklingen av Enginios plattform. Du kommer att arbeta brett över hela stacken och bidra till att utveckla högkvalitativa, skalbara och användarcentrerade lösningar som stärker både plattformens funktionalitet och affärsvärde. Rollen innebär ett stort tekniskt ansvar där du får möjlighet att påverka plattformens arkitektur, tekniska riktning och framtida utveckling.
Du kommer att arbeta nära bolagets Chief Architect och övriga utvecklare för att utveckla nya funktioner, förbättra befintliga lösningar och säkerställa att plattformen fortsätter att vara skalbar, robust och anpassad för internationell tillväxt. Teknikmiljön består bland annat av Vue, React, JavaScript, Node.js, SQL och Azure. Teamet arbetar agilt med Kanban och använder moderna verktyg inom DevOps, CI/CD och AI-assisterad utveckling.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla funktionalitet genom hela stacken, från frontend till backend
Delta i tekniska vägval och bidra till plattformens arkitektur och långsiktiga utveckling
Utveckla och underhålla API, integrationer och backendtjänster
Bygga moderna, användarvänliga och skalbara gränssnitt
Arbeta med datamodellering, databaser och affärskritisk logik
Bidra till utvecklingen av AI-drivna funktioner och nya produktinitiativ
Säkerställa hög kvalitet genom testning, kodgranskning och kontinuerliga förbättringar
Delta i produkt-, design- och arkitekturdiskussioner
Arbeta med förbättringar, bugghantering och innovation för att stärka plattformens funktionalitet och användarupplevelse
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskoleingenjörs-/civilingenjörsexamen inom datateknik, systemutveckling eller liknande område, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med flera års relevant arbetslivserfarenhet
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet av fullstack- eller systemutveckling
Har arbetslivserfarenhet av backendutveckling i Python, Java eller motsvarande teknologier
Har arbetslivserfarenhet av frontendutveckling i moderna ramverk såsom React, Vue.js eller motsvarande teknologier
Har erfarenhet av att utveckla moderna webbapplikationer
Har erfarenhet av arbete med SQL-databaser och API-utveckling
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av Azure
Erfarenhet från SaaS-, fintech- eller produktbolag
Erfarenhet av AI-drivna utvecklingsverktyg, exempelvis Claude, GitHub Copilot eller liknande
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är en självgående och nyfiken person som kombinerar tekniskt djup med ett starkt driv att utveckla produkter, processer och användarupplevelser. Du tycker om att ta ansvar, kommer gärna med egna initiativ och trivs i en miljö där idéer snabbt omsätts till verklighet. Du är en kommunikativ lagspelare som uppskattar att arbeta nära andra och som bidrar med energi, engagemang och ett prestigelöst förhållningssätt.
Du lockas av att vara en del av ett bolag i stark utveckling där du får möjlighet att påverka både produktens riktning och tekniska utveckling. Med ett nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt ser du möjligheter där andra ser utmaningar och drivs av att skapa innovativa lösningar med högt användarvärde.
Hos Enginios värdesätts personer som tar initiativ, vågar tänka nytt och bidrar till en kultur som präglas av samarbete, engagemang och en gemensam ambition att bygga något långsiktigt och betydelsefullt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en direktrekrytering där du blir anställd hos Enginios. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, gärna efter sommaren
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9964907