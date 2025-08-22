Fritidsledare i förskoleklass
På Skärsätra skola går cirka 375 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss arbetar skola, förskoleklass och fritidshem tillsammans för att ge eleverna en trygg skoldag. Skolan ligger knappt 30 minuter från T-centralen och runtom finns flera grönområden som Kottlasjön och Kappsta naturreservat vilka ger möjlighet till både friluftsverksamhet och laborativa arbetssätt.
Skärsätra skola är en lagom stor skola där varje elev känner sig sedd och lyssnad till. Tryggheten bidrar till att alla elever kan växa som individ och tillgodogöra sig undervisningen. Vi har både goda trygghets- och kunskapsresultat. Skolan erbjuder en stor täthet av digitala verktyg, hjälpmedel och medarbetare. Vi satsar på hög kvalité, att sporra våra elever så att de når sin fulla potential och ser sina egna framsteg.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vi söker en fritidsledare för arbete i vårt fritidshem på F-3. Som fritidsledare är du en del för att skapa en meningsfull och stimulerande fritidsverksamhet. Du samarbetar med dina närmaste kollegor inom samma årskurs liksom med kollegor i fritidshemmen i andra årskurser. Du kommer att ha ansvar för att bidra till en positiv rastverksamhet med en bred variation av aktiviteter som engagerar våra elever i en trygg miljö. Du förväntas också kunna gå in och medverka i olika undervisningssituationer efter behov.
Efter skoldagens slut bidrar du till en positiv och utvecklande fritidsverksamhet. Som fritidsledare kommer du också att ha en nära dialog med vårdnadshavare och därigenom förväntas vara en positiv ambassadör av vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och som har tidigare erfarenhet av arbete på fritidshem med yngre elever och som kan bidra till vår verksamhet. Du har en förmåga att se och använda möjligheter att tillvarata det som händer i undervisningen i övrigt på skolan och omsätta till aktiviteter på fritids. Givetvis har du goda kunskaper i det svenska språket. Som person är du självgående, stabil och är ansvarstagande. Du har en god förmåga att samarbeta med andra och kommunicera respektfullt.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 7 september 2025 eller enligt överenskommelse, fram till 24 mars 2026.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
