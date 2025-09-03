Fritidslärare / Förskollärare
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vår skola växer, så nu utökar vi med ytterligare två tjänster varav en är tillsvidare och en vissttidsanställning.
Vi söker två fritidslärare alternativt förskollärare, med intresse för att arbeta i anpassad grundskola. I vårt team har vi höga förväntningar på oss själva och våra elever och en övertygelse om att kvalitén på undervisningen gör skillnad. Utifrån läroplan och kursplan för anpassad grundskola leder och stimulerar du eleven i lärande och personlig utveckling på ett konstruktivt och inspirerande sätt utifrån elevens egna förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor planerar du, genomför och följer upp undervisning och skolbarnsomsorg med den enskilda eleven i centrum. Hos oss kommer du erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor. Välkommen med din ansökan om du vill bli en del av vårt team. Dina arbetsuppgifter
Vi söker två utbildade fritidslärare eller förskollärare som en komplettering till vårt ambitiösa och engagerade arbetsteam. Tjänsterna innebär undervisning i anpassad grundskola och skolbarnsomsorg för elever åk 1-6.
Som fritidslärare/förskollärare kommer du tillsammans med lärarkollegor, specialpedagog och elevassistenter arbeta elevnära som ett stöd för eleverna.
Du arbetar utifrån läroplanen och planerar och genomför varierande aktiviteter som främjar barns utveckling och lärande. Du bidrar till en stimulerande miljö, både inomhus och utomhus.Kvalifikationer
Vi söker er som har:
- lärarutbildning med inriktning mot fritidshem, gärna med behörighet i idrott och hälsa, hem och konsumentkunskap, musik eller annat ämne
- goda pedagogiska kunskaper och kan planera samt genomföra aktiviteter som stödjer barns utveckling
- erfarenhet av att arbeta med barn inom fritidshem eller liknande verksamheter är meriterande
Du är en ansvarstagande, social och engagerad person med förmåga att skapa trygga och stimulerande miljöer för barnen. Du har god kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga med både kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig:
- som är legitimerad fritidslärare eller förskollärare
- har arbetat i rollen i minst två år
Har du tidigare erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är det meriterande, men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid att du som söker har ett genuint intresse av anpassad grundskolas skolform och har en stor kunskap kring barns utveckling och inlärning. Hos oss arbetar vi tillsammans där du som lärare har stort inflytande över ditt arbete. Målet är också att du ska ha roligt på jobbet och bidra till en god arbetsmiljö.Anställningsvillkor
Vi kan komma att genomföra intervjuer löpande under rekryteringsperioden, så vänta inte med att söka. Innan anställning behöver du visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Månadslön
