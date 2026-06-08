Receptionist på Hotel Vanilla
Hotel Vanilla AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-08
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Vill du jobba i en personlig och levande hotellmiljö där ingen dag är den andra lik? Hotel Vanilla är ett centralt beläget hotell i Göteborg med fokus på personlig service och trivas atmosfär. Vi erbjuder boende i unik miljö och strävar alltid efter att ge våra gäster ett varmt och professionellt bemötande. Hos oss är det nära mellan kollegor , beslut och gäster - och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Nu söker vi en barception-medarbetare till sommaren på Bar Vanilla – en kombinerad roll inom bar och reception. Vi ser gärna att du fortsätter till hösten!
Tjänsten omfattar i sommar i snitt cirka 3 pass per vecka (vissa veckor mer pass, vissa veckor färre), inklusive varannan helg. Passen är kl 14-20. Ett färdigt sommarschema finns med start veckan efter midsommar.
Om rollen
Hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen – från första hej i receptionen till kvällsdrinken i baren.
Du kommer bland annat att:
välkomna och hjälpa hotellgäster
arbeta i barception/reception
sälja dryck och enklare mat
skapa en varm och personlig atmosfär
hantera många olika uppgifter samtidigt
Eftersom baren är i en uppstartsfas söker vi dig som inte bara är serviceminded, utan också tycker om att sälja, ta initiativ och bidra till att utveckla verksamheten.
Vi söker dig som:
är social, positiv och professionell
är självgående och trygg med att arbeta ensam
kan fatta egna beslut och lösa problem på plats
gillar högt tempo och att ha många bollar i luften
har känsla för service och försäljning
Tidigare erfarenhet från hotellreception eller bar är ett krav.
Vi erbjuder
ett varierande och roligt sommarjobb
ett mindre team med nära kontakt och familjär känsla
möjlighet att påverka och utvecklas
möjlighet till fortsatt arbete under hösten
Vi intervjuar löpande – varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@hotelvanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barception". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Vanilla AB
(org.nr 556518-6839)
Kyrkogatan 38 (visa karta
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411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Vanilla AB, Hotel Jobbnummer
9953727