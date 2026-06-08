Burger King Nordstan söker glada medarbetare
B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-08
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: Hugo@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
B King 2 AB Kontakt
Hugo Fondin Hugo@bking.se Jobbnummer
9953721