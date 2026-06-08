Burger King Nordstan söker glada medarbetare

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-06-08


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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: Hugo@bking.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta)
411 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
B King 2 AB

Kontakt
Hugo Fondin
Hugo@bking.se

Jobbnummer
9953721

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