Kvinna i Örebro söker personlig assistent
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-08
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Poolarna assistans är en liten familjär organisation med hjärta och hjärna. Vi tillhör kollektivavtals området Almega och innehar tillstånd att bedriva personlig assistans.
Huvud kontoret ligger i Örebro men vi arbetar med kunder och personliga assistenter rikstäckande.
Vi söker nu en kvinnlig assistent till vår kund. Som assistent arbetar du i kundens hem och är hennes förlängda armar och ben. Vår kund är rullstolsburen och behöver hjälp med omvårdnad, hemmets sysslor, vardagliga rutiner mm Kunden är intresserad av matlagning, blommor, serier eller att bara sitta vid datorn en stund. mm
Vi söker dig som har erfarenhet av vårdarbete och kan hantera förflyttningar. Det är viktigt att du har god social kompetens och kan kommunicera med flytande svenska i tal och skrift, då vår kund annars har svårt att höra.Du är lyhörd och noggrann i ditt arbete, och framför allt trygg i dig själv då vår kund är en bestämd kvinna som uppskattar ordning och reda i sin vardag.
Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg.
Anställningen startar med en timanställning som senare kan övergå till fast anställning. Person kemin får avgöra.
Vi söker en personlig assistent omgående och ser fram emot att höra från dig.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team och göra skillnad i vår kunds liv, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig.
Välkommen att maila din ansökan till malin@poolarna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjö2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), http://www.poolarna.se
703 65 ÖREBRO Kontakt
Verksamhetschef
Malin Wernersson malin@poolarna.se 0761753015 Jobbnummer
9953722