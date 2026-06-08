Servicetekniker inom medicinska behandlingshjälpmedel
Västra Götalandsregionen / Finmekanikerjobb / Uddevalla Visa alla finmekanikerjobb i Uddevalla
2026-06-08
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker nu en servicetekniker med stort engagemang och teknisk kompetens till Hjälpmedelscentralen i Uddevalla. Hjälpmedelscentralen erbjuder ett brett utbud av hjälpmedel och tjänster. Som servicetekniker bidrar du till att göra skillnad i människors vardag genom ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete.
Välkommen med din ansökan senast 18 juni!
Arbetsbeskrivning
Som Servicetekniker kommer du huvudsakligen att arbeta självständigt, men du ingår också i ett team med andra tekniker. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Serviceinsatser såsom rekonditionering, funktionskontroll, parameterinställningar, avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll och leveranser till enskilda brukare och boenden.
Dokumentation i IT-stödet Sesam2 för registrering av alla förekommande aktiviteter
Rådgivning i samverkan med brukare, förskrivare och medarbetare vid sjukhus
På sikt när du blivit bekväm och bekant med produktsortimentet kan du även bli involverad i upphandlingsarbete
För att kunna ge god service i rollen som servicetekniker:
är du serviceinriktad och strukturerad samt har ett gott bemötande
är du en ansvarstagande lagspelare som ser till hela arbetsplatsens bästa och följer ledtider
är det bra om du är händig och tycker om att jobba med små detaljer.
har du vana att självständigt lösa tekniska problem men också god samarbetsförmåga
Vi söker dig med en avklarad gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig samt dokumenterad teknisk erfarenhet. Du har B-körkort och god körvana. Vidare kan du kommunicera obehindrat på svenska i tal och skift och har en grundläggande digital kompetens samt vana av att arbeta i digitala system.
Tidigare erfarenhet av medicinska behandlingshjälpmedel samt affärssystemet Sesam är meriterande. Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Hjälpmedelscentralen Uddevalla. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Frågor om tjänsten hanteras av Tanja Karlsson, enhetschef på Hjälpmedelscentralen Uddevalla.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Hjälpmedelscentralen Kontakt
Fackförbundet Vision 010-4413246 Jobbnummer
9953723