Specialpedagog till Renshammarskolan
Bollnäs Kommun / Speciallärarjobb / Bollnäs Visa alla speciallärarjobb i Bollnäs
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Vill du vara med och bygga framtidens elevhälsa i en nybyggd skola?
Renshammarskolan är en nybyggd F–6-skola där vi tillsammans skapar en trygg, inkluderande och lärorik miljö för alla elever. Nu söker vi en engagerad specialpedagog som vill vara med och bidra till att utveckla en stark elevhälsa och en tillgänglig lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Hos oss får du möjlighet att vara en viktig del av skolans fortsatta utveckling och tillsammans med kollegor bygga en verksamhet som präglas av samarbete, kvalitet och höga förväntningar.Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog arbetar du nära skolledning, lärare och övriga professioner inom elevhälsan. Du har en central roll i det förebyggande och främjande arbetet och bidrar med specialpedagogisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Handleda och stödja pedagoger i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer.
• Genomföra pedagogiska kartläggningar, utredningar och analyser av elevers behov.
• Upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram.
• Bidra till utvecklingen av skolans pedagogiska arbete och elevhälsoarbete.
• Samarbeta med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.
• Vara en aktiv och drivande medlem i skolans elevhälsoteam.
• Medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete.KvalifikationerKvalifikationer
• Specialpedagogexamen.
• Lärarlegitimation med behörighet för arbete inom grundskolan.
• God förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.
• God kunskap om inkluderande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och utvecklingsinriktat.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete som specialpedagog i grundskolan.
• Erfarenhet av elevhälsoarbete och tvärprofessionell samverkan.
• Erfarenhet av handledning av pedagogisk personal.
• Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och anpassningar i lärmiljön.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete på organisationsnivå.
Vi erbjuder
• Möjligheten att vara med och forma arbetssätt och rutiner i en nybyggd skola.
• Ett engagerat elevhälsoteam med fokus på förebyggande och främjande arbete.
• En arbetsplats där samarbete, delaktighet och utveckling står i centrum.
• Moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för dagens och morgondagens undervisning.
• Möjlighet att göra verklig skillnad för elever, medarbetare och verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att utveckla skolans lärmiljöer och stärka förutsättningarna för alla elevers lärande och utveckling. Du ser möjligheter i att bygga nytt, tycker om att samarbeta och vill vara med och skapa en elevhälsa som gör skillnad varje dag.
Vi behandlar ansökningar löpande och genomför intervjuer under hela annonseringsperioden. Vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Renshammarskolans fortsatta utveckling!
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Renshammarskolan Kontakt
rektor
Stina Flygerfeldt Björk stina.flygerfeldt.bjork@bollnas.se 0278-25320 Jobbnummer
9953719