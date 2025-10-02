Frisörlärare
Odengymnasiet är en gymnasieskola inom Aprendere Skolor AB som har omkring 290 elever och 25 personal. Skolan startade år 2012 och belägen i Hägersten.
Huvudmannen Aprendere Skolor AB är ett utbildningsföretag som bedriver verksamhet inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.
Aprendere skolor har totalt 17 skolor med 1700 elever och 450 anställda. Huvuddelen av verksamheten finns i Stockholms län, sju skolor finns på andra orter i Sverige. Huvudkontoret med vd, skolchefer och gemensam ekonomi- och marknadsavdelning finns i Stockholm.
Odengymnasiet är belägen nära vackra Vinterviken vid Örnsbergs tunnelbanestation. Vår skola genomsyras av en trevlig och familjär stämning där lärare och elever arbetar tätt tillsammans med god laganda. Vi erbjuder Frisör- och stylistprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Introduktionsprogram.
Vi söker en frisörlärare för att undervisa på Frisör- och stylistprogrammet. Vi söker dig som har ett starkt elevengagemang och ett kollegialt tänk. Du ska vara kunnig och engagerad i ditt ämne och driven att samarbeta med dina kollegor. Det är viktigt att du kan möta våra elever med en strukturerad, varierad och lösningsorienterad undervisning, samt arbeta relationellt. Du ska brinna för ditt yrke och för att varje enskild elev ska lyckas. Det är meriterande om du är van att arbeta med Schoolsoft, Teams och Google Drive.
Utdrag från belastningsregistret ska visas vid begäran.
Individuell lönesättning och kollektivavtal finns.
Skicka in din ansökan till: Biträdande rektor Pamela Danatzis pamela.danatzis@odengymnasiet.se
telefon: 076-8962173 Senast 2 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: pamela.danatzis@odengymnasiet.se Arbetsgivare Aprendere Skolor AB
Odengymnasiet Kontakt
Biträdande rektor
Pamela Danatzis pamela.danatzis@odengymnasiet.se 076-8962173 Jobbnummer
