Frisörer sökes

Vi söker nu frisörer vår salong. Du behöver inte vara utbildad frisör, men du ska kunna klippa hår på ett bra sätt. Det är viktigt att du har erfarenhet av hårklippning och känner dig trygg med sax och maskin.
Både du som kan klippa herrar, damer eller både herrar och damer är varmt välkommen att söka. Vi välkomnar även dig som har lärt dig yrket genom arbete eller på egen hand.
Arbetet går ut på att klippa hår, ta hand om kunder och ge bra service. Du ska vara trevlig, noggrann och gilla att jobba med människor. Du ska kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med bra kollegor och en lugn och trygg arbetsmiljö. Det finns möjlighet till heltid eller deltid. Lön och arbetstider enligt överenskommelse.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
