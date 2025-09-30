Frisör/barberare

Yaran / Hälsojobb / Stockholm
2025-09-30


Frisör Sökes till Våra Populära Salongar!
Tjänst: Heltid/Deltid
Är du kreativ, social och brinner för hår och stil? Vi söker en driven och passionerad frisör som vill bli en del av vårt härliga team!

Vi erbjuder:
* En modern och trivsam arbetsmiljö
* Ett starkt kundflöde
* Flexibla arbetstider

Vi söker dig som:
* Har utbildning som frisör och gärna några års erfarenhet
* Är serviceinriktad och noggrann
* Har ett öga för stil och trender
* Trivs med att jobba både självständigt och i team

Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och gärna portfolio till farhadhalaq@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: farhadhalaq@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yaran

Jobbnummer
9534117

