Frisör/barberare
Yaran / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yaran i Stockholm
Frisör Sökes till Våra Populära Salongar!
Tjänst: Heltid/Deltid
Är du kreativ, social och brinner för hår och stil? Vi söker en driven och passionerad frisör som vill bli en del av vårt härliga team!
Vi erbjuder:
* En modern och trivsam arbetsmiljö
* Ett starkt kundflöde
* Flexibla arbetstider
Vi söker dig som:
* Har utbildning som frisör och gärna några års erfarenhet
* Är serviceinriktad och noggrann
* Har ett öga för stil och trender
* Trivs med att jobba både självständigt och i team
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och gärna portfolio till farhadhalaq@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: farhadhalaq@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yaran Jobbnummer
9534117