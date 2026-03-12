Fpga-Konsult
Professional Galaxy AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en FPGA-konsult hos vår kund.
Om uppdraget
FPGA-konsulter
NIVÅ 3: MINST 3-7 ÅRS ERFARENHET
Vi söker erfarna konsulter som kan stärka vårt team inom utveckling av säkerhetskritiska system.
Krav - Erfarenhet av FPGA-utveckling - Erfarenhet av arbete enligt RTCA DO-254 - Erfarenhet av arbete i projekt med höga krav på spårbarhet, verifiering och dokumentation
Meriterande - Erfarenhet från flyg- eller försvarsindustrin - Erfarenhet av certifieringsnära utveckling
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: Maj-juni och pågår 1-2 år
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7378514-1890720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9794967