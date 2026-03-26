Förvaltningsledare IT
Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. .
Om rollen
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle? Nu har du möjligheten att bli en nyckelspelare hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Som Förvaltningsledare IT i Luleå får du en central roll i vår systemförvaltning, där du arbetar med fokus på produktionsnära IT/OT. Vi använder en förvaltningsmodell inspirerad av PM3 och ITIL för att säkra hög kvalitet i våra leveranser.
Arbetet är omväxlande och erbjuder stort handlingsutrymme i en tid då vattenkraften är en avgörande del av Sveriges elförsörjning. Rollen innebär ett tydligt helhetsansvar för den löpande IT-förvaltningen på uppdrag av systemägare. Du leder och koordinerar systemingenjörer och IT-specialister i arbetet där du planerar, samordnar och följer upp både daglig drift och mer långsiktiga förvaltningsplaner.
En viktig del av uppdraget är att verka nära verksamheten för att successivt utveckla mer strukturerade arbetssätt kring förändrings- och förbättringshantering. Eftersom vår organisation är geografiskt spridd, söker vi dig som trivs med teamwork och som kan inspirera till engagemang på distans. När du reser i tjänsten möts du av storslagna vattenkraftanläggningar och mycket kunniga kollegor.
Du samverkar även med andra förvaltningsledare och Vattenkraftens centrala IT-funktion och bidrar till att utveckla vårt arbete med IT/OT-förvaltning.
Kravspecifikation
Eftergymnasial utbildning med inriktning IT (exempelvis ingenjör eller systemvetare) eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av IT-förvaltning och vana av att arbeta enligt etablerade förvaltningsmodeller, exempelvis PM3 och/eller ITIL.
Flytande i tal och skrift, på svenska och engelska
Körkort B
Meriterande
Certifiering inom förvaltnings- eller projektledning
Branscherfarenhet inom energisektorn
Kunskap inom IT-säkerhet
Erfarenhet av leverantörskontakter och uppföljning
Kunskap om industriella IT/OT-system
Som person är du affärsorienterad och drivs av att omsätta tekniska förbättringar i tydlig verksamhetsnytta. Rollen kräver ett starkt personligt ägarskap och ett naturligt ledarskap, där du med mod och tydlighet kan vara kravställande och driva förändring. Du navigerar skickligt i komplexa organisationer och trivs i nära samarbete med erfarna specialister på både bolags- och koncernnivå. Här balanserar du din förmåga att skapa ordning och struktur med en stor lyhördhet för verksamhetens behov. För att lyckas i denna driftkritiska miljö är du uthållig, metodisk och har förmågan att behålla fokus på målet.
Ytterligare information
Placeringsort: Luleå
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Stefan Lassinantti, 073-4481889.
För frågor om rekryteringen kontakta rekryterare Summer Lovlinger 070-1945664.
Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Fredrik Lidholm SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 12 april 2026.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
