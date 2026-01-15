Förvaltare vikariat
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Hässleholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Hässleholm
2026-01-15
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Hässleholm
, Kristianstad
, Sölvesborg
, Ängelholm
, Lund
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Som teknisk förvaltare har du en central roll i vår kundorienterade organisation och huvudansvaret för den löpande dialogen med våra kunder som är bostadsrättsföreningar och kommersiella kunder belägna i norra Skåne. Vi söker nu förvaltare för ett vikariat.
Du kommer ha tillgång till all den breda fastighetskompetens som finns inom Riksbyggen. Du säkerställer att kundernas behov kombineras med rätt resurser från Riksbyggen.
Hos oss gör du skillnad
Som teknisk förvaltare är du bostadsrättsföreningens och fastighetsägarens förlängda arm och är den som har koll på fastighetens skick och renoveringsbehov. Du genomför underhållsprojekt, reviderar underhållsplaner och stödjer föreningen när det dyker upp tekniska frågor. Du ansvarar för att lagar och regler följs och handlägger försäkringsfrågor. Du ansvar också för att kunden får beställda leveranser i utlovad tid och för att myndighetsbesiktningar planeras och genomförs i rätt tid och med nödvändig dokumentation.
I rollen som Teknisk förvaltare i Riksbyggen kommer du att arbeta i en rådgivande roll med många kundkontakter. I våra kunduppdrag kommer du att arbeta i nära samarbete med andra förvaltare, ekonomer, tekniker, kundansvariga och fastighetsskötare. Arbetet är omväxlande och socialt. Du kommer att arbeta självständigt, ha stort eget ansvar och få stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du kommer även att ha ansvar för kontakter gentemot entreprenörer.
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat med start 1 april 2026 fram till 1 september 2027. Tjänsten är på heltid och placering är i Hässleholm, men du kan komma att arbeta med kunder i hela vårt marknadsområde som är norra Skåne.
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode. Styrelsemötena är oftast förlagda på kvällstid.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning via utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Vi vill att du har erfarenhet från kundrelationer och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vidare ser vi att du har kunskap kring de lagar och myndighetskrav som är aktuella inom området och att du har erfarenhet av att tolka och upprätta upphandlings- och avtalsdokument. Det är meriterande om du har tidigare arbetat med projektledning inom fastighetsunderhåll och känner väl till ombyggnadsprojektets samtliga faser, från projektering till garanti. Har du erfarenhet av styrelseuppdrag eller arbete i en bostadsrättsförening ser vi det som en fördel. Då du kommer vara ute hos våra kunder behöver du ha b-körkort och tillgång till egen bil.
Som person är du social och utåtriktad. Du är relationsskapande och upplevs som socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har lätt för att knyta kontakt med nya människor. Du tycker om att ge bra service och agerar alltid professionellt i alla dina kundkontakter. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift och driver dina processer mot målets riktning. Du är också strukturerad och kan agera effektivt även när förutsättningar förändras.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Låter detta spännande? Skicka då gärna din ansökan till oss via Riksbyggen.se under lediga jobb. Urvalsprocessen sker löpande så sök redan idag. Tjänsten kan komma tillsättas innan senaste ansökningsdatum som är 2026-02-08.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Fadi Chaabi via email: fadi.chaabi@riksbyggen.sePubliceringsdatum2026-01-15Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9686104