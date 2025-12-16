Förvaltare
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vill du vara med och utveckla framtidens lokaler för Sundsvalls kommun?
Drakfastigheter ansvarar för kommunens fastighetsbestånd och arbetar för att skapa trygga, hållbara och funktionella miljöer för alla som använder dem.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas och söker nu en engagerad Förvaltare som vill bidra till att forma och förvalta våra fastigheter - både idag och för framtiden.
Drakfastigheter är Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltare. Vi arbetar nära de kommunala verksamheterna och säkerställer att deras lokaler är ändamålsenliga, effektiva och klimatsmarta.
Förvaltningssektionen består av 8 förvaltare och 4 förvaltningsassistenter samt en sektionschef. Som fastighetsförvaltare på förvaltningssektionen får du arbeta i ett härligt gäng med kompetens inom förvaltning. Tillsammans ansvarar vi för underhåll, ekonomi, kundrelationer och utveckling av kommunens fastigheter. II våra andra sektioner finner du kompetens inom städ, drift, bygg- och projektledning.
Så här bidrar du i rollen som förvaltare
I rollen som Förvaltare har du ett stort och varierat ansvar. Du kommer bland annat att:
- Upprätta budget, prognoser och följa upp ekonomiskt utfall månadsvis
- Ta fram och arbeta med underhållsplaner och förvaltarplaner
- Vara kundansvarig och bygga starka och långsiktiga relationer
- Hantera uthyrning, införhyrning och avtal
- Beställa drift, skötsel, städ, projektledning och förstudier
- Delta i projektuppföljning av tid, kvalitet och ekonomi
- Arbeta med lokaleffektivisering och lokalutveckling tillsammans med verksamheterna
- Bidra till utveckling, bevarande och förbättring av kommunens fastigheter
Det här är en roll där du får arbeta brett och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
- Har eftergymnasial utbildning inom fastighets-, teknisk- eller ekonomisk inriktning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
- Har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom exempelvis fastighetsteknik, bygg, hyresjuridik, fastighetsekonomi, budget och prognoser
- B-körkort
- Behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift
- Har goda kunskaper i Officepaketet (särskilt Excel).
Meriterande: Kunskaper inom hyresjuridik, avtalsjuridik och entreprenadjuridik, samt erfarenhet av Raindance, Vitec eller DeDu.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
- Ordningsam - du håller koll på läget, arbetar strukturerat och växlar mellan flera uppgifter
- Samarbetsvillig och kommunikativ - du bygger goda relationer med kollegor, kunder och externa parter
- Analyserande - du kan jämföra, analysera och dra slutsatser kopplade till ekonomi och underhåll
- Självgående - du driver ditt arbete framåt och tar ansvar för dina processer
- Öppen och tålmodig med förmåga att behålla helhetssynen och snabbt ställa om vid förändringar
Vi erbjuder dig förmånligt friskvårdsavtal, friskvårdstimme, möjlighet till distansarbete del av arbetstiden och semesterväxling där semesterdagstillägg omvandlas till fler semesterdagar.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
