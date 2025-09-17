Förvaltare
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en förvaltare till Micasa Fastigheter i Stockholm
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid med start omgående och förväntas pågå 6-9 månader.
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans och i nära samarbete med teknisk förvaltare och övriga på bolaget planera de åtgärder och projekt som behöver vidtas för respektive fastighets utveckling.
Planera och hålla i regelbundna kundmöten och förvaltningsområdesmöten.
Vara en aktiv intern beställare av hyresgästanpassningar och större investeringsprojekt.
Arbeta för att minimera vakanser i fastigheterna, säkerställa att lokalerna är uthyrningsbara och uppdra åt lokaluthyrare att hyra ut relevanta vakanta lokaler.
Hantera avtalsfrågor avseende samverkansavtalet.
Samarbeta med lokaluthyraren för att hålla lokalhyresavtalen aktuella och uppdaterade.
Identifiera förbättringsåtgärder, delta i arbetet med att utveckla processer, rutiner och mallar inom enheten och genom samverkan med andra enheter för ett effektivare arbetssätt. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av att arbeta som fastighetsförvaltare.
Goda kunskaper om fastighetsjuridik.
Goda kunskaper om fastighetsekonomi.
Erfarenhet av att ha kundansvar.
Erfarenhet av att ha kundansvar.
Grundläggande kunskaper i fastighetsteknik.
Akademisk examen inom relevant område eller minst 2,5 års eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning.
Meriterande
Erfarenhet från förvaltning av samhällsfastigheter.
Erfarenhet från förvaltning av kommersiella lokaler.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 250924
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-1945000
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Jan Snellman jan.snellman@bemannia.se 072-194 50 00 Jobbnummer
9513389