Försvarsmaktens Ekonomidirektör söker Chefsassistent
Försvarsmakten / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.
Om Försvarsstaben
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda inkomna ärenden, frågor och uppgifter, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.
Försvarsstabens avdelning för ekonomi- och verksamhetsstyrning - FST EVS arbetar aktivt med att anpassa och utveckla den myndighetsinterna ekonomi- och verksamhetsstyrningen i förhållande till interna och externa krav. Avdelningen har 19 fasta tjänster och består av två sektioner; externsektionen och internsektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med administrativt stöd till Ekonomidirektören, Ställföreträdande Ekonomidirektören och Stabschefen. Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av kalenderuppföljning, mötes-, rese- och besöksadministration, protokollföring, inköp och beställningar. I uppgifterna ingår även ekonomiadministration, administration av avdelningens intranät, vara arbetsmiljöombud, hantera lokalfrågor och avdelningsgemensamma aktiviteter samt stödja ledningen avseende planering, samordning, genomförande och uppföljning av dagliga rutiner. Du kommer även att sköta hantering av öppna och hemliga handlingar, vara säkerhetsperson samt utveckla avdelningens arbetsrutiner.
Arbetsuppgifterna ställer stora krav på integritet, självständighet och ordning samt att kunna hantera många uppgifter samtidigt. Din roll kommer att täcka flertalet kontaktområden, internt som externt och arbetet kommer att vara både självständigt och teambaserat.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med administrativ och/eller ekonomisk inriktning eller motsvarande relevant utbildning.
• Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete vid t.ex. myndighet, advokatbyrå eller bolag.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap i Officepaketet.
• Erfarenhet/kunskap i att ta fram presentationsunderlag/material
• Körkort lägst *B***
Meriterande
• Kunskap om Försvarsmakten eller försvarssektorn.
• Erfarenhet av SAP/PrioDina personliga egenskaper
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda relevanta resultat inom tidigare verksamhetsområden. Du har en hög känsla för service, är i hög grad självgående och tar egna initiativ. Du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du har en god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Du bör också ha förmåga att se förändringspotential i administrativa rutiner och föreslå förändringar. Vidare är du pragmatisk och har god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär många kontaktytor. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot tidvis är högt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.Övrig information
Befattningen är civil. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning sker innan anställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm.
Upplysningar av tjänsten kan lämnas av:
Stabschef Fredrik Körner 073-1435961
Fackliga kontakter:
Arne Nilsson för OFR/O 08-788 7500
Kjell Tetzlaff för OFR/S 08-788 7500
Rebecca Suur-Nuuja för SACO 08-788 7500
Åsa Karlsson för SEKO 08-788 7500
Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna tjänst. Senast den 2026-03-02
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9706101