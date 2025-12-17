Förskollärarevikariat till Barnasinnet
Lica Förskolor AB / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2025-12-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lica Förskolor AB i Uppsala
Välkommen till LiCa förskolor och förskolan Barnasinnet!
Vi söker dig som längtar efter att ta dig an förskolläraruppdraget tillsammans med barn och kollegor på förskolan Barnasinnet. Här kommer du vara en del av ett litet arbetsteam på en av våra avdelningar.
Barnasinnet har fyra avdelningar. Ditt framtida arbete kommer att vara på en av dessa fyra avdelningar, då vi nu behöver förstärka vår personalgrupp med ytterligare en förskollärare under vårterminen. I arbetslaget som du kommer arbeta i kommer ni vara fyra pedagoger (två barnskötare och två förskollärare). Barnen delas dagligen i minst två grupper. Hälsa är viktigt för oss på flera sätt. Vår arbetsplats ligger i nära anslutning till naturen, och utevistelse prioriteras av samtliga avdelningar.
LiCa förskolor värnar den pedagogiska lärmiljön. Den är som grund ljus och estetiskt tilltalande. Vår inspirerande miljö lockar till lek, kommunikation och lärande.
Välkommen att söka till oss! Vi erbjuder dig en fantastisk miljö och lekfulla dagar tillsammans med barnen på vår förskola!
För mer information om LiCa förskolor, se vår hemsida: www.licaforskolor.se
Vi söker dig som är:
• Engagerad och styrande i det pedagogiska arbete, med god ledarskapsförmåga.
• Lyhörd för barnen intressen.
• Omsorgsfull och mån om barnens lärande och utveckling.
• Positiv i förhållande till kollegor och vårdnadshavare.
• Van att göra didaktiska planeringar och uttrycker dig väl både i det skrivna och talade svenska språket.
• Väl förtrogen med förskolans styrdokument.
• Ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
• Van att arbeta i en målstyrd verksamhet (Är du ny i yrket ges stöd).
Vi söker dig som har:
• Förskollärarexamen och förskollärarlegitimation (Bifogas ansökan).
• Erfarenhet från yrket men tveka inte att söka om du är ny i yrket.
Vi erbjuder dig:
• Arbetskläder till utevistelse.
• Pedagogiska luncher ingår i arbetet.
OBS!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas inom arbete påbörjas!
Tillträdesdatum: 20260202 (Tidigare efter överenskommelse)
Varmt välkommen med din ansökan!
Med vänlig hälsning Mia Ruhl, rektor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: mia@licaforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fsk vikariat 100% Barnasinnet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lica Förskolor AB
(org.nr 556613-6981), http://www.licaforskolor.se
Lindgårdsvägen 5 (visa karta
)
743 64 BJÖRKLINGE Arbetsplats
Lica Förskolor Barnasinnets Förskola Jobbnummer
9648443