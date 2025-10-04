Förskollärare, Sunnanängs förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Förskollärarjobb / Varberg Visa alla förskollärarjobb i Varberg
2025-10-04
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Sunnanängs förskola i hjärtat av Tvååker, granne med Centralskolan och bara 15 km från Varberg. Med skogen runt hörnet och lekplatser på gångavstånd erbjuds barnen en utemiljö som inspirerar till både lek, rörelse och lärande.
På förskolan finns fyra hemvister, Smörblomman och Blåklockan för barn 1-3 år och Röda rosen och Violen för barn 3-5 år.
På Sunnanängs förskola ser vi alla barn som nyfikna och kompetenta utifrån egen förmåga. Vi strävar efter att förskolan ska vara en öppen och demokratisk mötesplats där alla ska få lyckas och bli sitt allra bästa jag.Publiceringsdatum2025-10-04Arbetsuppgifter
Som förskollärare på Sunnanängs förskola ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, reflekterar och analyserar utbildningen. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling och med barnens bästa för ögonen.
Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. För att barnen ska känna sig trygga är det viktigt för oss att du som förskollärare är lugn, stabil och lösningsinriktad.
Då du ingår i ett arbetslag ser vi det som självklart att du arbetar bra tillsammans med andra och är lyhörd för andras förslag och åsikter. Som person är du positiv, lyhörd och trygg i ditt uppdrag som förskollärare. Du arbetar för att varje barn ska få chans att utveckla sina förmågor och på så sätt skapa grunden för ett livslångt lärande.
Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och kan anpassa dig och undervisningen efter barngruppens behov genom ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
Barnen ska känna glädje, lust och nyfikenhet inför att lära och det är därför viktigt att du är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter situationen och barnens intresse. Du ska ha förmågan att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör bidrar till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk, social som miljömässig.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Du har gärna körkort och tillgång till egen bil.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281781". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Lena Emilsson 0703-778830 Jobbnummer
9540622