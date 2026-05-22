Biträdande universitetslektor i Religionsfilosofi
2026-05-22
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
Därutöver krävs enligt Uppsala universitets anställningsordning att den sökande besitter pedagogisk skicklighet som har visats genom meriter inom utbildning och undervisning. För att uppnå pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Dessutom gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är också ett krav.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika omsorg att ägnas åt prövningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Även administrativ skicklighet och förmåga till samverkan kommer att bedömas.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig kompetens inom religionsfilosofi. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med hänsyn till djup och bredd inom de forskningsfält som är relevanta för utlysningen, kommer att tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet visas bland annat genom att artiklar och/eller monografier har publicerats och har bidragit till ämnets utveckling nationellt och i synnerhet internationellt. Vidare kommer förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas vikt. Vetenskaplig skicklighet demonstreras också genom den forskningsplan som ingår i ansökan.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Beträffande pedagogisk skicklighet krävs erfarenhet av att undervisa inom fältet religionsfilosofi eller, i andra hand, närliggande ämnen. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och erfarenhet av handledning och examination.
Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till institutionens och ämnets framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.
Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att beaktas. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, till exempel medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
