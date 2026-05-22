CE-Chaufför sökes till kund i Örebro - Heltid
2026-05-22
Om jobbet
Nu söker vi en lastbilschaufför med CE behörighet till vår kund i Örebro. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och trivs bra på vägarna? Då har du hamnat rätt.
Om jobbet:
Tjänsten är en heltidstjänst med arbete dag och nätt . Du kommer köra lastbil + trailer och leverera gods till olika kunder runt om Mellansverige.
Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt. Du ska leverera pallar med temperature.
Leverera gods med lastbil och släp
Lossa gods hos kund med hjälp av en el truck
Ansvara för godset i bilen
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana med lastbil och trailer. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik och transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Positiv och prestigelös
CE-Körkort samt YKB
Kunna tala och skriva svenska
Arbetet är förlagt mån-fre. Du börjar rund 14:00.
Lön enligt kollektivavtal. God ersättning.
Om oss:
Alayna AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på 310 K SEK med omsättning 7 647 K SEK under 2025.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 83,6 %. Alaynas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 7,5 % vilket ger med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Alayna Transport!Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Distributionsförare - erfarenhet efterfrågas
B, CE
Öppen för alla
