Undersköterska till avdelning 303, Infektion
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-05-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta med infektionssjukvård? Välkommen till avdelning 303
Om verksamheten
Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en spännande och dynamisk arbetsplats där vi kombinerar infektionssjukvård, forskning, undervisning och utveckling. Vi har totalt 56 vårdplatser fördelade på fyra slutenvårdsavdelningar, en infektionsmottagning samt en omfattande konsultverksamhet.
Avdelning 303 har 10 vårdplatser där vi förutom allmänna infektionspatienter även vårdar barn, gravida och nyförlösta i behov av infektionssjukvård. Utöver vår slutenvårdsverksamhet har vi 6 dagvårdsplatser på avdelningen (IK Nära) som möjliggör för våra patienter att vara hemma under sin läkemedelsbehandling. Läs gärna mer om IK Nära i Sahlgrenskaliv: "Man mår bättre hemma" - nytt arbetssätt låter patienter slippa långa sjukhusvistelser | Sahlgrenskaliv
Som undersköterska hos oss möter du patienter i alla åldrar med en stor variation av omvårdnadsbehov under vårdtiden. Du arbetar nära patienten, vilket kräver att du har ett stort intresse för människor och förmåga att kunna förstå patientens situation och behov.
Vad erbjuder vi dig?
Individanpassad introduktion med fyra veckors bredvidgång
Ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll
Möjlighet att införskaffa en fördjupad kunskap om infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med arbetslivserfarenhet från slutenvård, företrädelsevis från akutsjukvård, infektionssjukvård och/eller barnsjukvård. Som person har du en positiv inställning och ett lösningsorienterat synsätt. Du har ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor och bidrar därigenom till en god arbetsmiljön. Då vi arbetar i tätt tillsammans med övriga kollegor är en god samarbetsförmåga viktigt. Vidare vill vi att du ser till helheten, är initiativtagande och har en förmåga att prioritera när arbetet kräver.
Intervjuer sker löpande - hör av dig så berättar vi mer!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-05-22Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922428