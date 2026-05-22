Stödassistent till Astervägens gruppbostad, Laholms kommun
Laholms kommun / Vårdarjobb / Laholm Visa alla vårdarjobb i Laholm
2026-05-22
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-05-22Om tjänsten
Astervägen är en servicebostad inom funktionshinderområdet med särskild inriktning på psykisk ohälsa.
I din roll som stödassistent består arbetsuppgifter av att ge stöd, service och omvårdnad till brukarna i deras vardag. Det kan vara arbetsuppgifter såsom planera, stötta och medverka vid aktiviteter för brukarna. Vardagsstödet är varierande beroende på brukarnas behov. I perioder behövs mer praktisk hjälp medan andra gånger krävs det mer motiverande och strukturerande insatser. Som stödassistent förväntas att du kan rapportera och dokumentera i vårt verksamhetssystem Lifecare, upprätta goda kontakter med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde samt utföra delegerade HSL-insatser.
Arbetsuppgifterna består också av att stötta brukarna i deras vardag utifrån det stöd och hjälp som de behöver.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet inom vård och omsorgsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig.
Du har ett omvårdnads- och service perspektiv och kan anpassa ditt arbete efter olika omsorgstagares behov och situation. För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god samarbetsförmåga och ha ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
B körkort är ett krav för tjänsten.
Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet från arbete med funktionsnedsatta och insatser beviljade utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa.
Om anställningen
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden går ut.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
