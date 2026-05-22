Produktägare HR, vikariat
2026-05-22
Trivs du i gränslandet mellan IT och HR? Hos oss får du en utvecklande roll med många kontaktytor i en verksamhet med höga ambitioner och ett gott arbetsklimat.
Vi söker nu en produktägare till ett föräldravikariat. Under denna period befinner vi oss i en intensiv utvecklingsfas med flera kommande upphandlingar, införanden och förändringar inom HR-området.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som Produktägare HR får du en central roll i att driva och koordinera våra pågående och kommande initiativ inom HR-systemområdet. Fokus i rollen ligger på att stödja och genomföra upphandlingar, leda införanden samt säkerställa en strukturerad övergång mellan befintliga och nya lösningar.
På Lunds kommun arbetar vi matrisorienterat för att säkerställa god kvalitet i våra leveranser. I rollen kommer du ingå i enheten för IT Tjänsteutveckling verksamhet och tillsammans med objektledare, systemspecialister och verksamhetsspecialister är du delaktig i HR-objektets digitaliseringsarbete.
Ansvaret i rollen är brett och innefattar bland annat:
Delta i och driva aktiviteter kopplade till upphandling av HR-system, exempelvis genom att stötta i kravformulering tillsammans med verksamheten
Planera och koordinera införande av nya system samt förändringar i befintliga lösningar samt bidra i arbete med avveckling eller övergång från nuvarande system
Arbeta med förändringsledning och användarstöd i samband med införanden
Säkerställa att strukturerad och spårbar dokumentation tas fram genom hela livscykeln - från upphandling och införande till överlämning och eventuell avveckling (inkl. krav, beslut, informationssäkerhet, processer, användarstöd och förvaltningsdokumentation)
Koordinera leverantörskontakter och följa upp leveranser samt avtalsuppföljning och hantering av fakturor
Regulatorisk efterlevnad för de lagar och riktlinjer som är aktuella för området
Vi söker dig
Du har erfarenhet av att arbeta i förändrings- eller utvecklingsinitiativ där IT och verksamhet möts.
Du kan till exempel ha arbetat som produktägare, projektledare, systemförvaltare eller implementationskonsult. Erfarenhet av att delta i IT-upphandlingar, systeminföranden eller större förändringsarbeten är särskilt värdefullt.
Har du arbetat enligt etablerade modeller inom förvaltning eller utveckling, såsom PM3 eller ITIL, ser vi det som positivt.
Du som söker har akademisk examen inom exempelvis systemvetenskap eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du erfarenhet av HR-system, exempelvis inom områden som rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering eller kompetensutveckling, och/eller erfarenhet av HR-processer kommer det att underlätta ditt arbete.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och ha förmåga att driva arbete framåt i en föränderlig miljö. Du är bra på att skapa överblick, prioritera och samordna flera parallella aktiviteter.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika typer av roller och kompetenser. Du är trygg i att leda arbete framåt även när alla förutsättningar inte är helt klara, och du bidrar med ett lösningsorienterat arbetssätt.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du förstår information och facklitteratur inom området på engelska.
Vi erbjuder dig
Vi är stolta över vårt goda arbetsklimat, vi månar om att det ska finnas balans mellan arbetsliv och privatliv och tillsammans har vi dessutom roligt på jobbet. Vi är dedikerade till att skapa en arbetsmiljö där kreativitet och initiativ välkomnas, och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vår gemensamma framgång. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt. Läs gärna mer om oss här och möt våra medarbetare: https://lund.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/it-och-digitalisering-
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla urvalsintervjuer via teams den 9 -11 juni (em) och samt slutintervjuer på plats den 17 eller 18 juni och ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens åtta förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till såväl utmaningar som utveckling.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Her får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
9922419