Grundskollärare i engelska till särskild undervisningsgrupp Arken
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-05-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Den särskilda undervisningsgruppen Arken finns till för att förstärka hemskolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Gruppen består av pedagoger som erbjuder en väl anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus. Arbetet sker utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och ett lösningsorienterat perspektiv där bemötandet och förhållningssättet är av största vikt. I gruppen studerar främst elever inom autismspektrat samt elever med långvarig problematisk skolfrånvaro som har behov av anpassningar i skolmiljön.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att undervisa i engelska i årskurserna 7-9 men även vara aktiv i
klassrummet under lektioner i andra ämnen. Annat ämne kan också bli aktuellt. Tillsammans med kollegor har du det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköter den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt med hemskolan och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans i arbetslaget planera, genomföra och följa upp undervisning samt stödja eleverna i det sociala samspelet.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i engelska för grundskolans senare del. Meriterande om du även har ämnesbehörighet i bild. Vi ser gärna att du har en bakgrund och kunskaper i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Du är bra på att samarbeta och har samtidigt förmåga att handla självständigt. Vi värdesätter att du har idéer, humor och värme i ditt arbete men samtidigt en tydlighet och förmåga att skapa god struktur samt sätta gränser. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för ungdomar med olika typer av utmaningar.
Du är trygg och tydlig i din yrkesroll. Vidare är förmågan och erfarenheten av att skapa goda relationer till pedagoger, elever och vårdnadshavare något vi värderar högt.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och erfarenhet av tidigare arbete med målgruppen.
Körkort, behörighet B, krävs för tjänsten.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922418