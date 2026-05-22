Gruppchef för arbetsrätt och arbetsmiljö
2026-05-22
Vi söker en gruppchef till gruppen för arbetsrätt och arbetsmiljö vid personalavdelningen på KTH - varmt välkommen att söka!
Om avdelningen/gruppen
Du kommer att leda en grupp om 15 personer inom arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet, mångfald och lika villkor. Gruppen för arbetsrätt och arbetsmiljö är en del av personalavdelningen som omfattar drygt 100 anställda och är organiserad under verksamhetsstödet.
Vi sitter på KTH Campus vid Valhallavägen i Stockholm.

Publiceringsdatum 2026-05-22

Dina arbetsuppgifter
Gruppen ansvarar för rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet, mångfald och lika villkor, handläggning av komplexa ärenden, utbildningar och förhandlingar både operativt och strategiskt. Gruppen arbetar aktivt med KTH:s samverkansavtal och representerar arbetsgivaren i olika fackliga sammanhang.
I din roll som gruppchef har du bland annat följande ansvar:
Du leder och fördelar arbetet inom gruppen och ansvarar för gruppens verksamhet.
Du har personalansvar där det bland annat ingår ansvar för arbetsmiljön, bemanningsplanering med mera.
Du ansvarar för gruppens budget, verksamhetsplanering, uppföljning av verksamhet och resultat.
Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler för myndighetsutövning och enligt universitetets egna styrdokument och beslut.
Du deltar i utvecklingsarbete och förändringsleder gruppen och personalavdelningen inom arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML).
Som gruppchef ingår du i personalavdelningens ledningsgrupp. Operativt arbete inom arbetsrätt, arbetsmiljö och JML ingår i rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot personal-, organisations- och arbetslivsfrågor eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt arbetslivserfarenhet arbetsgivaren finner som motsvarande och relevant.
Arbetslivserfarenhet av att leda grupper i rollen som chef eller projektledare inom HR-området.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du ha ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Rollen ställer höga krav på att du är trygg i dig själv, att du kan fatta beslut i komplexa frågor och kan fokusera på rätt saker med förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt då arbetstempot kan skifta snabbt.
Rollen innebär många kontaktytor i en drivande och internationell universitetsmiljö, vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har hög integritet - egenskaper som gör att du kan bygga förtroendefulla relationer med chefer och medarbetare inom både kärnverksamhet och stödverksamhet. Du anpassar ditt bemötande efter situation och person samtidigt som du tryggt säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och myndighetsutövning.
Som chef och ledare har du ett coachande förhållningssätt med förmågan att leda och motivera andra att nå gemensamma mål. Genom din förmåga att samarbeta arbetar du för ett klimat i arbetsgruppen som präglas av utveckling, delaktighet och arbetsglädje.
Meriterande
Utbildning inom förändringsledning
Fortbildning inom arbetsrätt och/eller arbetsmiljö
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
Erfarenhet av arbete på lärosäte
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av integrerat JML-arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.

Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
