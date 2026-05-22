Biträdande programledare med inriktning verksamhetsutveckling
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Om arbetsplatsen
Polismyndigheten är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Ordning och säkerhet inom Sveriges civila försvar. Polisen har med anledning av det över tid försämrade säkerhetsläget och kraven på förmågehöjning inom den civila delen av totalförsvaret beslutat om att genomföra projekt för att stärka sin robusthet och säkerställa sin förmåga i hela hotskalan. Utveckling behöver ske inom flera samhällsviktiga verksamhetsgrenar och inkluderar bland annat fastighetsutveckling och utveckling av teknisk infrastruktur samt förmågeutveckling och strategisk verksamhetsanalys. Arbetet innehåller stora ekonomiska och verksamhetsmässiga värden och bedöms pågå under minst ett decennium.
En anställning innebär en organisatorisk placering vid Ekonomiavdelningen där projektet har sin hemvist. Ekonomiavdelningen har nationellt ansvar för bland annat myndighetens verksamhets- och ekonomistyrning, lokalförsörjning samt inköps- och upphandlingsverksamhet.Publiceringsdatum2026-05-22Om tjänsten
Vill du arbeta för att utöka Polisens spjutspetsförmåga genom stora fastighetsprojekt och strategisk förmågeutveckling? Då kan det vara dig vi behöver för att bistå programledningen inom myndighetens kanske största satsning genom tiderna. Vi söker en biträdare till programledaren för verksamhetsutvecklingen. Det här är uppgiften för dig som trivs i komplexa verksamhets- och fastighetsutvecklingsprojekt, är snabb i tanken och tycker om att både utveckla och utvecklas. Dina arbetsuppgifter
Programledningen består av ett team som är inriktade på att åstadkomma strategisk förmågeutveckling huvudsakligen genom fastighetsutveckling och förbättrad infrastruktur. Som biträdande programledare stöttar du programledaren för verksamhetsutvecklingen. Tillsammans bildar programledarna och de biträdande ett sammansvetsat team som fördelar ansvar och arbetsuppgifter sinsemellan, men tillsammans arbetar mot en gemensam helhet och målbild.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra myndigheter, med andra delar inom projektet och med andra delar inom Polismyndigheten. Programmet innehåller ett antal delprojekt som är av varierande storlek och dignitet. Din roll är att tillsammans med programledaren säkerställa programmets framdrift och måluppfyllnad genom att koordinera och styra delprojektens leveranser, mitigera risker samt ta fram och föredra strategiska beslutsunderlag för projektägare och myndighetsledning.
Du har inget personalansvar, men kan komma att arbetsleda delprojektledare i rollen.
Exempel på ansvarsområden:
Stötta programledare i dess uppgift att på ett strukturerat och transparent sätt styra, driva och rapportera utvecklingen av delprojekt.
Följa upp delprojekt och säkerställa så att leveranser sker koordinerat och mot ett gemensamt mål.
Tillsammans med programledningen säkerställa att interna processer och rutiner för projektet finns på plats och är ändamålsenliga för ett effektivt projektarbete.
Analysera och värdera stora informationsmängder och sammanställa resultatet i olika underlag inför strategiska beslut, taktiska vägval och operativt genomförande.
Arbetsuppgifterna kräver till stor del närvaro på plats på något av våra två projektkontor. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk examen som civilingenjör, ekonom eller jurist, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbetsledning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis som chef eller projektledare.
Relevant och aktuell erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten på strategisk nivå.
Mycket goda kunskaper inom Office-programmen, inklusive Project och Visio.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att självständigt bedriva strategisk analys och att sammanställa resultaten i rapporter och beslutsunderlag för koncern- eller myndighetsledning.
Erfarenhet av att självständigt utveckla robusta strukturer inom totalförsvar och för samhällsskydd.
Erfarenhet av att genom myndighetsstyrning eller myndighetssamverkan bidra till utvecklingen av en effektivare statsförvaltning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsskapande och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och värdesätter att tillsammans med andra nå gemensamma mål.
Du är duktig på att leda och motiveras av att skapa helhet och samordning i komplexa projekt eller utvecklingsarbeten med strategisk höjd, samt har lätt att anpassa dig i en dynamisk arbetsmiljö där flera förutsättningar ofta är okända. Vi ser gärna att du är mål- och resultatinriktad för såväl hela verksamheten som det egna ansvarsområdet. Vidare ser vi att du som person är analytisk och har en förmåga att tillgodogöra dig stora mängder information.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Som person är du prestigelös, lyhörd och inte rädd för att ta hem frågor eller fråga andra om hjälp. Du arbetar strukturerat, är noggrann och levererar alltid med hög kvalitet.
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper och kognitiv förmåga.
Tester kommer att vara en del av urvalsprocessen.
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
9922415