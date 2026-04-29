Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker nu dig som är legitimerad förskollärare till vår fina förskola. Arbetslivserfarenhet i förskolan är meriterande. Det kan finnas möjlighet att sitta med i förskolans utvecklings- och ledningsgrupp för att driva förskolans utveckling beroende på din erfarenhet, kompetens och personlig lämplighet. Tjänsten är på 100%. Det finns möjlighet till en tjänst på 75% om du hellre önskar det. Du börjar den 3 augusti 2026 eller efter överenskommelse. Du kommer att arbeta på en av våra avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år läsåret 26/27.
Vi ser att du är en förskollärare, som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med barnen och att du brinner för att möta barnen i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Ditt tydliga pedagogiska ledarskap grundar sig alltid i fokus på barnets utveckling och välbefinnande.
Vi erbjuder:
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla barn oavsett bakgrund. Som förskollärare leder du varje vecka avdelningens arbetslagsreflektion, samt har schemalagd egen planeringstid.
Som förskollärare får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring barn och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Du har en utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll. Vittra har attraktiva anställningsvillkor och förmåner samt erbjuder marknadsmässiga löner. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag om 5 000 kr/ år.
Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn.
Vittra Röda Stans förskola är belägen i centrala Norrköping, ca 10 min gångväg från Norrköpings resecentrum. Förskolan har funnits sedan 2010 och är integrerad med Vittra Röda stans grundskola, som startade hösten 2002. Vi har tillgång till flera fina parker, lekparker och skogsområden i vår närmiljö. .
Vi har ett 1-16 års perspektiv under samma tak. Idag har vi ca 580 barn och elever från förskola till årskurs 9 och av dessa är 80 barn inskrivna på förskolan. Vi har ett 70-tal engagerade och utbildade medarbetare i hela vår verksamhet. Förskolan har egna lokaler för sin verksamhet, men kan även dra nytta av grundskolans lokaler och professioner vid olika tillfällen. I förskolan arbetar 14 pedagoger varav 5 förskollärare fördelade på fyra avdelningar. Våra fyra avdelningar har ett nära samarbete såväl i det dagliga arbetet som i förskolans utvecklingsarbete. På avdelningarna Spinnrocken och Tråden går barn i åldrarna 3-5 år, med ca 25 barn och 4 pedagoger per avdelning. På avdelningarna Väven och Nystanet går barn i åldrarna 1-3 år, med ca 15 barn och 3 pedagoger per avdelning.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2026-05-17. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta
rektor Sara Johansson sara.johansson@vittra.se
eller tel 011-21 38 71.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
