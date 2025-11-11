Förskollärare
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Upplands-Bro
Är du vår nya förskollärare?
Vi söker dig som är positiv och lösningsfokuserad, kan arbeta självständigt och har ett stort barnfokus. Hos oss får du tillsammans med kollegor och ledning skapa en trygg och lärorik förskola, där barnen blir sedda, utmanade & bekräftade i en trygg miljö med traditionella såväl som moderna verktyg & lärmiljöer utifrån allas behov i en positiv anda.
Din roll blir att ansvara för det pedagogiska arbetet på förskolan tillsammans med kollegor och ledning. Våra kärnvärden är trygghet, glädje, nyfikenhet och kunskap - alla barn ska vara trygga, ha roligt, växa i sin självständighet, se möjligheter att kunna påverka, ges plats att prova, lära, hitta vägar & sätt i vardagen.
Tjänsten är tidsbegränsad under vårterminen 2026 med start enligt överenskommelse.
Omfattning 75-80%
Välkommen med din ansökan, vi bjuder in till intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: rekrytering@hoppetossa.com
