Förskollärare
Lerums kommun, Uddared Hästhagen / Förskollärarjobb / Lerum Visa alla förskollärarjobb i Lerum
2025-08-11
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Uddared Hästhagen i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Hästhagen-Uddareds förskolor söker förskollärare
På Hästhagen Uddareds-förskolor är varje människas utveckling i fokus, liten som stor. Vi samlar gemensamt på erfarenheter av vår omvärld och delar dessa med varandra, vi vårdar våra relationer och bygger upp ett gemensamt hållbart liv på våra förskolor och i mötet med samhället omkring oss. Vi övar oss på att vara förebilder för varandra och förstår att allting börjar med hur jag ser på mig själv.
Vi lever i en tid av förändring och utbildningen som vi tillsammans bygger måste lära oss att leva med förändring och vända oss till varandra för samarbete och gemenskap. Vi lägger vår ekologiska riktning på mitten och låter den genomsyra all val vi gör.
För att understödja den ekologiska riktningen finns Tredje rummet, Floda förskolors gemensamma plats för inre och yttre omställning genom konstbaserat lärande.
Besök gärna Tredje rummet på Instagram: Tredje_rummetKvalifikationer
I denna rekrytering söker vi dig som har spetskompetens i någon form av estetisk inriktning. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill lära känna dig själv i Hästhagen-Uddareds förskolor och utvecklas vidare tillsammans med andra. Vi söker dig som möter människor med genuin nyfikenhet och intresse för vad de har med sig och hur du kan möta dem. Vi söker dig som intresserar dig för vad utbildning i förskolan kan bli och vill vara med och forma den tillsammans med alla oss.
Förskollärarlegitimation är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Interjuver sker löpande med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan där du berättar om vad du har för tidigare erfarenheter som gör just dig viktig som förskollärare i Hästhagen-Uddareds förskolor.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Uddared Hästhagen Kontakt
Rektor
Sarah Reynolds sara.reynolds@lerum.se 0302 52 18 99 Jobbnummer
9453283