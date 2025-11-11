Förskolevikarie till Lidingö stad
Lidingö Kommun / Barnskötarjobb / Lidingö Visa alla barnskötarjobb i Lidingö
2025-11-11
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Lidingö stad har 19 kommunala förskolor. De skiljer sig åt i pedagogisk inriktning, sammansättning på barn- och personalgrupper, lokalernas utformning och arbetsplaner. Det som förenar är uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som förskolevikarie på någon av våra förskolor arbetar du tillsammans med- och under ledning av ordinarie pedagoger. Du deltar i den verksamhet/undervisning som bedrivs under tiden du är på förskolan och är engagerad i barnens lek och lärande där du är med och bidrar till en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn.
Som vikarie förväntas du vara flexibel och kunna rycka in där det behövs med varierande arbetsuppgifter och ibland med kort varsel. Du är med och lägger grunden för det livslånga lärandet genom barnens inflytande, delaktighet och lust att lära.Kvalifikationer
Då du i tjänstgöringen kan komma att placeras på olika förskolor och där vi ständigt utvecklas krävs det att du som person är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och-/eller inom förskola är meriterande för tjänsten. Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Som förskolevikarie på våra förskolor förväntas du ha ett gott bemötande och förhållningssätt gentemot barn och kollegor. Du är relationsskapande och sätter barnen och deras olika behov i största fokus. Du får gärna ha ett lekande sinne för att kunna skapa lekfulla situationer med barnen och inspirera med nya idéer. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med en stor skapa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begärdu utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C289000". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Förskola Kontakt
Rektor
Pär-Johan Emanuelsson par-johan.emanuelsson@lidingo.se 08-731 38 50 Jobbnummer
9599338