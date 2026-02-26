Forskningsundersköterska
Linköpings universitet / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-02-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med stor internationell genomslagskraft. Genom tät samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom teknik och medicin skapar CMIV lösningar kring framtidens utmaningar. Målet är att skapa innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan appliceras i sjukvård och medicinsk forskning.
Läs mer: www.liu.se/cmivVi
söker nu en forskningsundersköterska MR och DT till Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).
Om jobbet
frågeformulär och ev motsättningar för att ta in på magnetkamera, sätta/ta bort PVK och ev ta prover samt att hjälpa till att placera deltagaren i och ur kameran. Utöver detta ingår i arbetet att städa utrustning och underesökningsbord, skanna säkerhetsforumlär i PACS, förbereda för de olika studierna inne på kamerarummet, fylla på rena deltagarkläder, handdukar, stickvagn och skåp i kamerarum och förberedelserum. Vid behov avlasta bokningen med administrativa uppgifter.
Om dig
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och som själv kan strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer framåt. Du arbetar bra med andra människor och är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper.
Vi vill att du har:
• Sjukvårdsutbildning motsvarande undersköterska
• Erfarenhet av att sätta perifer venkateter (PVK)
• Erfarenhet av blodprovstagning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet att hantera svårt sjuka patienter
• har efarenhet av att arbeta med magnetkameror och/eller datortomografer
• har erfarenhet av arbete med någon typ av forskningstudier
• har ett intresse av att vid behov kunna ta vissa administrativa uppgifter
• känner till Sectra RIS/PACS och COSMIC
För denna anställning får det inte finnas några hinder för arbete i starkt magnetfält t ex pacemaker, blodsockermätare, hörapparat).
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB. Genom tät samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom teknik och medicin skapar CMIV lösningar på framtidens kliniska problem. Uppdraget är att skapa innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan appliceras i sjukvård och medicinsk forskning.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Tillsvidare. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-02-26Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@liu.se +46 13 28 44 50 Jobbnummer
9765790