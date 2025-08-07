Forskningstjänst ST-läkare
Allergicentrum söker dig med forskningsintresse till forsknings ST-tjänst inom vuxenallergologi.
Vill du bli vår nya kollega?
Vårt erbjudande
Allergicentrum är en del av Region Östergötland och Medicincentrum, en klinik med en aktiv forskningsmiljö med akademisk status, kliniskt behandlar vi både barn och vuxna och har ett omfattande utbildningsuppdrag gentemot flertalet aktörer regionalt och nationellt.
Vi samverkar i det dagliga arbetet med kollegor, team och ledning i stimulerande och lärande kultur och arbetsmiljö. Vi är i ständig utveckling för att möta vårdbehovet hos våra patienter. Om du vill vara med och göra skillnad, i en verksamhet som värdesätter utveckling och samarbete, ser vi fram emot din ansökan!
Vi är 33 medarbetare på hela kliniken som bedriver vård till våra patienter med utredning och behandling av astma, allergi och överkänslighet. På Allergicentrum arbetar tio allergologer inom barn- och vuxenallergologin i nära samverkan med kollegor från lungmedicin, hudsjukdomar och ÖNH-sjukdomar. Vi finns i funktionella och trivsamma lokaler på Garnisonsområdet, nära universitetssjukhuset i Linköping.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du en bred och gedigen utbildning inom området vuxenallergologi, med möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom specifika ansvarsområden. Din ST-utbildning följer Socialstyrelsens målbeskrivning, och tjänstgöringens upplägg skräddarsys i samråd med handledare, ST-studierektor och verksamhetschef.
Vi erbjuder en välutvecklad fortbildning, där tid avsätts för både interna och externa kurser. På Allergicentrum finns stödjande forum såsom handledning, remissronder, allergikonferenser och forskningsmöten som främjar gemensamt lärande och utveckling.
Forsknings ST ger möjligheter att integrera forskning i din tjänst på 25 % med handledning. På kliniken har vi akademiskt meriterade handledare och forskare i både läkargrupp och sjuksköterskegrupp.
Arbetsgrupp
Vi har ett forskningsteam som består av 100 % sjuksköterska och 100 % undersköterska som arbetar nära våra läkare i deras kliniska studier samt samordnar och bistår med olika uppgifter relaterade till flertalet kliniska prövningar som vi genomför tillsammans med läkemedelsindustrin
Om dig
Du är specialist inom relevant område och vill vidareutbilda dig till allergolog. För att kunna bli specialist i allergologi så krävs specialistkompetens i någon av följande specialiteter: allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, barn- och ungdomsallergologi, endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, hud- och könssjukdomar, internmedicin, kardiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, njurmedicin, eller öron-, näs- och halssjukdomar.
För tjänsten krävs svensk läkarlegitimation (bifogas i ansökan). Det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska språket, tal som skrift (minst C1) Erfarenhet av undervisning och forskning inom ditt specialist område är meriterande, vi ser även positivt på annan akademisk meritering.
Allergiområdet är ett område som hela tiden är under utveckling, det är därmed viktigt att du som går in i denna roll är engagerad och stimuleras av att ta till dig ny kunskap och aktuell forskning.
I ditt arbete är du trygg med god förmåga att samarbeta och kommunicera med både kollegor, patienter och övriga kontakter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
