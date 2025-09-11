Forskningsassistent med fokus på undervattenspermafrost
Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.
Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Forskningen på enheten för Biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, och hav. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler. Enheten för Biogeokemi söker nu en forskningsassistent för att komplettera vårt team.
Forskningen på enheten för Biogeokemi söker nu en forskningsassistent för att komplettera vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Anställningen är kopplad till ett pågående projekt om undervattenspermafrost och metan. Arbetsuppgifterna omfattar digitalisering av data från rapporter och publikationer, och kan även innefatta provbearbetning. Kvalifikationer
Sökande förväntas ha en svensk masterexamen eller motsvarande examen från annat land. Vi söker en mycket motiverad person med erfarenhet av litteraturarbete inom biogeokemi. Utvärderingen av kandidaten kommer att baseras på tidigare erfarenhet, självständighet och förmåga att samarbeta med andra. En bakgrund i t.ex. biologi, kemi, geo- eller miljövetenskap skulle vara mycket lämplig. God samarbetsförmåga och goda kunskaper i engelska är krav.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 3 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i oktober 2025.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Dr. Birgit Wild, mailto:birgit.wild@aces.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
