Forskningsassistent inom cellmetabolism
2025-08-07
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer.
MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.
Saei Lab fokuserar på att studera interaktioner mellan metaboliter och proteiner vid metaboliska sjukdomar. Vi söker nu en eller två högt motiverade forskningsassistenter. Vi erbjuder en engagerande forskningsmiljö där du kan bidra till högkvalitativ forskning på internationell nivå.
Inom det aktuella projektet, som finansieras av Novo Nordisk Foundation, kommer vi att tillämpa avancerad proteomik på celler och plasmaprover från mänskliga patienter för att identifiera faktorer som påverkar insulinresistens och metaboliska sjukdomar. I ett annat projekt strävar vi efter att karakterisera den mitokondriella transportören av ett viktigt näringsämne i mänskliga celler, med koppling till metaboliska sjukdomar. Dessa kommer att valideras med hjälp av mångsidiga cellbaserade, molekylärbiologiska och biokemiska tekniker. Projektet kommer att innebära ett nära samarbete med professor Mikael Ryden och doktor Niklas Mejherts laboratorium vid Karolinska Institutet, samt flera andra nationella och internationella grupper. Insikterna från denna forskning kommer att ligga till grund för utvecklingen av nya terapier.
Din roll
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Proteomikanalys av patientbiopsier och plasmaprover
- Provberedning för metabolomikanalys
- Bioinformatik och datavisualisering
- Underhåll av däggdjurscellkulturer och sfäroider
- Knockdown, knockout och överuttryck av specifika gener
- Utförande av immunoblotting (Western blot), ELISA, upptagningsanalyser och liknande
Vem är du?
Vi söker nyfikna och mycket motiverade personer med ett genuint intresse för forskning, gedigen praktisk laboratorieerfarenhet, god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med kollegor och samarbetspartners. Du får möjlighet att stärka dina experimentella färdigheter och lära dig nya banbrytande tekniker.
Utöver ovanstående krav för tjänsten:
- Masterexamen i biomedicinsk teknik, biomedicinsk vetenskap, biologi, biokemi eller motsvarande när tjänsten tillträds
- Erfarenhet av cellodling, DNA/RNA/proteinisolering, WB, ELISA, qPCR
- Erfarenhet av bioinformatik och programmering (R eller Python; krävs)
- Flytande i tal och skrift på engelska
- Utmärkta referenser från tidigare arbetsplatser
- God organisationsförmåga
- Tydlig och effektiv kommunikationsförmåga
- Proaktiv attityd och initiativförmåga
- Vilja att delta i kritiska vetenskapliga diskussioner och respektfullt ifrågasätta idéer
Meriterande för rollen:
- Tidigare bidrag till vetenskapliga publikationer
- Tidigare erfarenhet av proteomik
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 augusti.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
