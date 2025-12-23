Forskningsassistent inom cell och molekylär biologi
Forskningsassistent inom cell och molekylär biologi
Vid Molekylär geriatrik, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet.
Uppsala universitet är ett brett forskningsintensivt universitet med stark internationell ställning. Vårt övergripande mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Våra viktigaste tillgångar är alla de individer vars nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har över 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Tjänsten kommer att vara placerad vid forskargruppen för cellulär neurokemi, ledd av biträdande universitetslektor Wojciech Michno, som är en del av enheten för molekylär geriatrik vid Rudbecklaboratoriet.
Forskningsmiljön erbjuder internationellt erkänd expertis inom in vitro-cellmodeller, inklusive transdifferentiering och organoidgenerering, samt multiomik och spatial multiomik. Forskningen stöds av finansiering från prestigefyllda finansiärer, däribland Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
Vi söker en resultatorienterad och tekniskt skicklig forskningsassistent som drivs av att omsätta vetenskapliga upptäckter till praktiska tillämpningar genom interdisciplinärt samarbete.
Mer information om forskargrupperna finns på webbplatsen: https://www.uu.se/en/department/public-health-and-caring-sciences/research/molecular-geriatrics/neurochemistry
Forskningsprojekt: Tredimensionella cellkulturer, såsom sfäroider, organoider och assembloider, revolutionerar den biomedicinska forskningen genom att nära efterlikna vävnaders naturliga arkitektur och funktion. Ett särskilt forskningsfokus för vår grupp är att utveckla förbättrade 3D-modeller som innehåller olika gliacellpopulationer och att fenotypiskt karakterisera dessa i ett neurologiskt sjukdomssammanhang.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom detta projekt innebär att du kommer att arbeta med banbrytande iPSC-deriverade cellmodeller, genetisk ingenjörskonst samt cellulära och molekylära analyser för att designa, implementera och analysera system inom neuroonkologiska och neurodegenerativa sammanhang.
Utöver forskningsarbetet ingår även viss medverkan i kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer i väletablerade vetenskapliga tidskrifter som en viktig del av anställningen.
Kvalifikationskrav:
Tjänsten kräver en masterexamen inom biologisk/kemisk teknik, biomedicinsk teknik eller en motsvarande examen inom ett närliggande område.
Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet av iPSC-kulturer, transdifferentiering, generering av hjärnorganoider samt CRISPR-teknik. Därutöver krävs erfarenhet av mikroskopi samt analytiska tekniker såsom DNA- och RNA-isolering och analyser med qPCR och digital PCR, proteinanalyser med ELISA samt immunmärkning (IHC, IF, ICC).
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom följande områden är meriterande:
- Python or R
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska vara självmotiverad och initiativtagande, ha förmåga att självständigt planera och driva projekt samt besitta god analytisk förmåga och praktisk skicklighet i hantering av experimentell utrustning.
Du ska även vara pedagogisk, strukturerad och kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp samt ha lätt för att samarbeta och kommunicera med personer från olika ämnesområden.
Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad, X månader. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde xx eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor Wojciech Michno (wojciech.michno@scilifelab.uu.se
).
Ansökan ska innehålla:
- 1) Ett kort personligt brev där du beskriver dig själv, dina intressen och varför du är lämplig för tjänsten
- 2) CV (max 2 sidor)
- 3) Kopia av masterexamen
- 4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner
Ansökan bör helst skrivas på engelska. Under ansökningstiden kommer vi löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026, UFV-PA 2025/4056
