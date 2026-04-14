Forskningsassistent
2026-04-14
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten och har cirka 90 anställda. Vi bedriver forskning av hög kvalitet och erbjuder utbildning i nationalekonomi med stöd av en välfungerande administration. Institutionen är internationell och dynamisk, och är belägen på campus i Frescati, strax norr om Stockholms innerstad.
Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta i projekt som studerar hur inkomster och förmögenheter skapas, ackumuleras och beskattas över individer och familjer, med särskilt fokus på ojämlikhet och intergenerationell rörlighet i Sverige.
Med hjälp av detaljerade administrativa data analyserar projekten hur skattesystemets utformning-och möjligheten att skjuta upp eller omklassificera inkomster-påverkar fördelningen av ekonomiska resurser och skattesystemets progressivitet.
Ett centralt mål är att förstå hur ekonomiska fördelar förs vidare mellan generationer och hur politiska åtgärder kan påverka dessa processer. I ljuset av en åldrande befolkning och ökade offentliga finansernas påfrestningar syftar forskningen också till att bidra med evidens om hur skattesystem kan utformas för att generera intäkter på ett effektivt och rättvist sätt.
Projekten leds av forskare såsom David Seim (Stockholms universitet), Jens Wikström (Göteborgs universitet) och Gabriel Zucman (Paris School of Economics), och bygger på storskaliga administrativa data och avancerade empiriska metoder.
Du kommer:
bearbeta och hantera stora datamängder
genomföra statistiska och ekonometriska analyser (främst i Stata, men även i R och Python)
sammanställa rapporter som redovisar analyser och resultat
bidra till litteraturöversikter och forskningsdokumentation.KvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen eller masterexamen med stark kvantitativ inriktning (t.ex. nationalekonomi, teknik, matematik eller liknande).
Goda programmeringskunskaper.
Stark motivation för forskning inom ekonomi och offentlig politik.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt.
God organisatorisk förmåga.
Meriterande
Tidigare erfarenhet som forskningsassistent.
Kunskaper i Stata, R och/eller Python.
Erfarenhet av arbete med stora datamängder.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom ett positivt och konstruktivt förhållningssätt, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Om anställningen
Nationalekonomiska institutionen sökertvå heltidsanställda forskningsassistenter (predoktorala) för entidsbegränsad anställning om ett år med start hösten 2026. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av professor David Seim, tfn 073-977 11 23, david.seim@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Nationalekonomiska institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
