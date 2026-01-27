Forskningsassistent
Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.
Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot ökat förståelse av luftens sammansättning och dess påverkan på klimat och hälsa. Egenskaper och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar är av särskilt intresse i forskningen inom enheten.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-miljovetenskap.
Vi söker någon som kan samarbeta med oss i ett projekt som syftar till att utveckla och tillämpa nya metoder för att studera växelverkan mellan aerosolegenskaper och molnbildning med en numerisk molnpaketmodell. I arbetsuppgifterna ingår att modellera mikrofysik och kemi av luftpaketerna som rör sig inom atmosfärens gränsskikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en masterutbildning i meteorologi, atmosfärsvetenskap, klimatvetenskap, fysik eller motsvarande. Erfarenhet av molnpaketmodellering samt analys av experimentell data på partikelhalter och storleksfördelningar är ett krav. Vi vill även att du har kunskap och förståelse om aerosolmikrofysik och de viktigaste kemiska reaktionen in i atmosfären.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och begränsad till fyra månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av Professor Ilona Riipinen, mailto:ilona.riipinen@su.se
