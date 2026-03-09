Forskare i människa-datorinteraktion
2026-03-09
Är du intresserad av forskning om design och utvärdering av digitala hälsointerventioner i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö? Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet utlyser en deltidsanställning som forskare i människa-datorinteraktion, med inriktning mot webbaserade applikationer för att stödja informella vårdgivare till personer med huvud- och halscancer.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionens https://www.uu.se/institution/informationsteknologi.
Arbetsuppgifter
Anställningen är knuten till det pågående tvärvetenskapliga forskningsprojektet Carer eSupport, som syftar till att designa, utveckla och utvärdera en webbaserad applikation för att stärka välbefinnande och förberedelse hos informella vårdgivare inom cancervård.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
- Bedriva forskning om design och utvärdering av digitala hälsointerventioner med användning av människocentrerade designmetoder.
- Bidra till den pågående randomiserade kontrollerade studien som utvärderar Carer eSupport
- Analysera kvalitativa och kvantitativa forskningsdata
- Vidareutveckla och förfina det teoretiska ramverk som integrerar användarcentrerad design med vårdvetenskapliga forskningsmetoder inom digital hälsa
- Författa och publicera vetenskapliga artiklar i internationella refereegranskade tidskrifter
- Medverka i spridnings- och samverkansaktiviteter
Arbetet sker i nära samarbete med forskare inom människa-datorinteraktion, programvaruteknik, vårdvetenskap och cancervård.
Kvalifikationskrav
Den sökande ska:
- Ha avlagt doktorsexamen i människa-datorinteraktion, informationsteknologi, informatik eller närliggande område, och förväntas ha avlagt examen före anställningens start
- Ha dokumenterad erfarenhet av användarcentrerad design och utvärdering av digitala hälsoteknologier
- Ha erfarenhet av att genomföra randomiserade kontrollerade studier inom hälso- och sjukvård eller digital hälsa
- Ha erfarenhet av publicering i internationella refereegranskade vetenskapliga tidskrifter
- Ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är:
- Dokumenterad kompetens inom kvalitativa forskningsmetoder, såsom tematisk analys och semistrukturerade intervjuer
- Erfarenhet av teknikacceptansmodeller och forskning om design för välbefinnande
- Erfarenhet av teknisk administration och förvaltning av webbaserade plattformar
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader. Omfattningen är 20%. Tillträde 1 april 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Åsa Cajander, e-post: asa.cajander@it.uu.se
, telefon: +46 (0)70 425 07 86
Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2026, UFV-PA 2026/718.
