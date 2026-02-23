Forskare i autekologi/populationsdynamik
Institutionen för växtproduktionsekologi
Vi söker en erfaren forskare i autekologi/populationsdynamik
Om jobbet
Forskaren ska jobba inom ett projekt som syftar till att undersöka riskerna för uppförökning av besvärliga växtarter vid spridning av rötrester från biogasproduktion. Studier kommer att göras av effekter av temperatur och exponeringstid på reproduktiva delar från besvärliga växtarter med syftet att förbättra ogräskontroll i praktisk odling. Arbetet innebär studier i labb och fält, med statistiska metoder och skrivande av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Forskaren kommer att samverka både med forskare i Sverige och internationellt såväl som med olika aktörer utanför universitetet, som branschorganisationer, rådgivare och lantbrukare.
• Doktorsexamen i ekologisk botanik, biologi eller relaterat område
• Mycket goda kunskaper i växtbiologi, särskilt rörande förekomst, livscykel och populationsdynamik hos ogräsarter och invasiva arter
• Dokumenterad erfarenhet av liknande forskning
• Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra experiment, samordna datainsamling, bearbeta och analysera och tolka försöksdata och publicera resultat i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
• Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska
• Väl utvecklat kontaktnät med forskare i Sverige och internationellt såväl som med olika aktörer utanför universitetet, som branschorganisationer, rådgivare och lantbrukare
Meriterande (önskvärt):
• Docentur i biologi eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av att förmedla relevant information till lantbruksnäringen
• Dokumenterad erfarenhet av att skriva högkvalitativa ansökningar om bidrag och att erhålla projektbidrag från olika anslagsgivare
Om företaget
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Institutionen för Växtproduktionsekologi är en ledande forskningsmiljö inom hållbar växtproduktion. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen har en starkt hållbarhetsinriktad karaktär, där vi undersöker hur olika odlingssystem och produktionsmetoder påverkar både miljö och livsmedelsproduktion. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö.
Vi erbjuder en internationell arbetsmiljö där du kommer att samarbeta med forskare och andra medarbetare från hela världen. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en miljö där både forskare och administrativ personal kan växa och utvecklas.
Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida https://www.slu.se/institutioner/vaxtproduktionsekologi/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
10%.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
