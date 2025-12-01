Försäljningschef
2025-12-01
Är du dedikerad, utvecklingsdriven och resultatorienterad med erfarenhet av att driva och leda företagsförsäljning?
Vi är stolta över vår kommersiella resa som de senaste 5 åren varit i absoluta framkant inom svensk hockey. Idag har vi en stabil omsättning över 200 miljoner varav 70 miljoner i partnerintäkter. Vårt partnernätverk växer och framförallt - vi är en mötesplats för vår region.
Rögle BK söker nu en Försäljningschef som kan fortsätta driva och utveckla vår försäljningsavdelning med affärsfokus och passion.
Om Rögle BK
Hockeyklubben Rögle BK grundades år 1932 och är idag ett regionslag med supportrar över hela landet. Vår vision är att vara ledande inom svensk klubbishockey - såväl på is som utanför. Vi vill därför bli lite bättre varje dag. Oavsett var i organisationen vi arbetar vill vi utföra vårt arbete med: Passion, Ambition, Gemenskap, Ödmjukhet och Tillit.
För att trivas i vår organisation tror vi att du har hög energi, ständigt arbetar för att göra oss bättre och vill ta ansvar för att skapa en stark positiv upplevelse av Rögle BK. Vi som organisation har en stark teamkänsla, ett högt engagemang och en stor dos kärlek för varandra och det vi arbetar med.
Arbetsuppgifter
Driva kommersiell affärsutvecklingen (produktutbud, paketering, nya intäktsmöjligheter)
Implementera och säkerställa datadrivna arbetssätt för att effektivisera säljprocesser och säkerställa hög kvalitet
Budgetera, äga och driva partnerförsäljningsbudgeten med resultatansvar
Ansvara för och utveckla årshjul för partneraffären, inklusive planering, aktivering, leverans och uppföljning
Med hög energi leda företagsavdelningen med fullt personalansvar
Kortsiktigt och långsiktigt driva teamet mot upprättad strategi
Ansvar för nyckelkunder och större potentiella partners
Ansvar för att kundavtal efterlevs och marknadsaktiviteter genomförs
Huvudansvarig för att driva och utveckla Rögle BKs företagsnätverk Rögle Exclusive
Du leder ett team av tre säljare, två innesäljare och en projektledare. Du arbetar nära Arenaservicechef, ingår i ledningsgrupp och rapporterar till Klubbdirektör. Arbetstider är i första hand förlagda vardagar samt vid matcharrangemang och andra event.
Vem är du?
Du är en naturlig relationsbyggare med förmåga att skapa förtroende och långsiktiga affärsrelationer. Du har stark ekonomisk och analytisk förmåga kopplat till budget, prognos, data och nyckeltalsstyrning. Vi tror att du tidigare har arbetat med företagsförsäljning med större kundavtal samt har erfarenhet av att leda ett team. Du är trygg i din roll som ledare och kan genom struktur, energi och karisma stötta andra i sin utveckling.
Välkommen med din ansökan senast 17 december. Intervjuer sker löpande och vi ber dig därför att inte vänta med din ansökan.
För frågor kontakta:
Alen Bibic, Klubbdirektör, alen.bibic@roglebk.se
Louise Ziegler, HR chef louise.ziegler@roglebk.se Så ansöker du
