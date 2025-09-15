Försäljning och Marknad
2025-09-15
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Sälj- och marknadsmedarbetare
Plats: Motala
Omfattning: Heltid
SQ i Sverige AB befinner sig i en expansiv fas och söker nu en ny kollega till vårt team!
Vi är ett välrenommerat företag i Motala som arbetar med blästring, pulverlackering, våtlackering, montering med mera. Våra tjänster återfinns i detaljer till många kända och ledande industriföretag.
Med hög flexibilitet, leveransprecision och god service har vi byggt långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. Vi är idag ca 25 anställda och omsätter cirka 35 MSEK. Vår verksamhet och kontor är placerade i Luxorhuset i Motala.
Om rollen
Som sälj- och marknadsmedarbetare hos oss får du en central roll i att driva och utveckla vår kundbas. Du kommer att arbeta brett med försäljning, kundkontakt, marknadsföring och visst inköpsstöd. Arbetet innebär både strategiska och operativa uppgifter, där du får möjlighet att påverka och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för kundkontakt, nykundsbearbetning och relationsbyggande
Offerthantering och uppföljning
Planera och genomföra marknadsaktiviteter (digitalt och traditionellt)
Samarbeta med produktion och ledning kring kundbehov
Bidra med stöd i inköpsprocessen
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en varierande roll där du får kombinera försäljning, marknadsföring och kundrelationer. Du är driven, självgående person som har en stark känsla för service. Vi ser gärna att du har erfarenhet av B2B-försäljning eller marknadsföring, gärna inom industri eller tillverkning, men det viktigaste är din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning och/eller marknadsföring
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Strukturerat arbetssätt och intresse för att skapa långsiktiga relationer
Tekniskt intresse eller erfarenhet från industri är meriterande
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett familjärt och engagerat team i ett företag som satsar framåt. Du får en varierande och utvecklande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Vi erbjuder en arbetsplats där vi värdesätter samarbete, korta beslutsvägar och ett öppet klimat.
Låter det här som din nästa utmaning?
Välkommen att skicka din ansökan till info@sqisverige.se
senast 2025-10-31.
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig
(org.nr 556657-9313)
Medevivägen 55
VD
Andreas Nilsson andreas@sqisverige.se 0708541725
